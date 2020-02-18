Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 için yeni güncelleme sürprizi

Güncellemeyi indirmek için telefonunuzun Ayarlar kısmındaki ‘Yazılım Güncellemesi’ yazan kısma gidip ‘İndir ve Yükle’ bölümüne de dokunduktan sonra yeni güncellemeyi WiFi üzerinden yükleyebilirsiniz. Eğer herhangi bir yükleme olmuyorsa ‘İndir ve Yükle’ kısmına birkaç kez daha dokunabilirsiniz.



Hala işe yaramıyorsa ürün yazılımı arşivinden en son yazılım ürününü indirip Windows ile telefona yükleyerek güncelleyebilirsiniz.





Samsung Galaxy Note 8 Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.3 inç ekran/1440x2960 piksel çözünürlük

RAM ve Depolama: 6 GB RAM/128 GB Depolama

Batarya: 3300 mAh

İşlemci: Exynos 8895



Samsung Galaxy S8 Teknik Özellikleri:

Ekran: 5.8 inç ekran/1440x2960 piksel çözünürlük

RAM ve Depolama: 4 GB RAM/64 GB

Batarya: 3000 mAh

İşlemci: Exynos 8895



