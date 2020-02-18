Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 için yeni güncelleme sürprizi
Samsung, 2017 yılında satışa sunduğu iki popüler telefonu için en son güvenlik geliştirmelerini getiren Şubat 2020 güncellemelerini yayınladı. Galaxy S8 ve Galaxy Note 8’in aldığı güncellemeler, Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa ve Polonya dahil olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde G95Xfxxs7DTA6 yazılım sürümüyle güncelleme aldı.
Güncellemeyi indirmek için telefonunuzun Ayarlar kısmındaki ‘Yazılım Güncellemesi’ yazan kısma gidip ‘İndir ve Yükle’ bölümüne de dokunduktan sonra yeni güncellemeyi WiFi üzerinden yükleyebilirsiniz. Eğer herhangi bir yükleme olmuyorsa ‘İndir ve Yükle’ kısmına birkaç kez daha dokunabilirsiniz.
Hala işe yaramıyorsa ürün yazılımı arşivinden en son yazılım ürününü indirip Windows ile telefona yükleyerek güncelleyebilirsiniz.
Samsung Galaxy Note 8 Teknik Özellikleri:
Ekran: 6.3 inç ekran/1440x2960 piksel çözünürlük
RAM ve Depolama: 6 GB RAM/128 GB Depolama
Batarya: 3300 mAh
İşlemci: Exynos 8895
Samsung Galaxy S8 Teknik Özellikleri:
Ekran: 5.8 inç ekran/1440x2960 piksel çözünürlük
RAM ve Depolama: 4 GB RAM/64 GB
Batarya: 3000 mAh
İşlemci: Exynos 8895
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