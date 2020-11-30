Galaxy S21'in tasarımı nasıl olacak?

Samsung, üç farklı Galaxy S21 model cihazı duyurmaya hazırlanıyor. Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra isimlerini taşıyan bu telefonlar, aynı zamanda şirketin yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro ile birlikte duyurulacak.

Yayınlanan konsept görüntüler ise Galaxy S21'in tasarımını ortaya koyuyor. Ancak bu görsellerin Samsung ile ilgisi bulunmadığını ve kullanıcıların sızan bilgiler ışığında kendi tasarladıkları konsept görselleri oluşturduğunu hatırlatalım.

Görsellere bakıldığında Galaxy S21'in önceki modellere göre farklı olacağı görülüyor. Çeşitli renk kombinasyonlarıyla dikkat çeken konsept görüntülerde dikkat çeken bir diğer nokta da yeni serinin en çok köşeye konumlandırılan kamera bölümü. Bu tasarım çizgisine Samsung'un yeni telefonlarında yer verip vermeyeceğini de ilerleyen haftalarda öğrenebileceğiz.



Şirketle ilgili bir iddiaya göre Galaxy Note serisi de yavaş yavaş bitirilecek ve Samsung ekranı katlanabilen telefonlarıyla birlikte Galaxy S21 veya sonraki modellerde kaleme yer verecek. Ancak Samsung tarafından bu iddia doğrulanmış değil.



