Galaxy S10 için yayınlanan güncelleme geri çekildi
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini geri çekme kararı aldı. Peki Samsung bu güncellemeyi neden geri çekti?
Haftalar önce Galaxy S10 serisi telefonlara dağıtılmaya başlayan Android 11 güncellemesi, beraberinde Samsung telefonlara özel One UI 3.0 yazılımını da getiriyor. Ancak şirket, bazı hataları tespit etmesi nedeniyle güncellemeyi geri çekmeye karar verdi.
Ocak ayının ilk haftasında Galaxy S10 serisine dağıtılmaya başlanan söz konusu güncelleme ile ilgili Samsung cephesinden bir açıklama gelmezken, yazılımda düzeltilmesi gereken bazı hataların bulunduğu belirtiliyor.
Örneğin güncelleme sonrası Galaxy S10'un aşısı ısınma sorunu yaşaması ve bulanık fotoğraf çekmesi de bu sorunlardan sadece ikisi.
Hataların giderilmesiyle birlikte güncellemenin yeniden Galaxy S10 serisine sunulması bekleniyor. Ancak Samsung bir açıklama yapmadığı için bu tarihin ne zaman olacağını bugünden söylemek güç.
İşte Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar:
Ocak 2021:
Galaxy S10 (Geri çekildi)
Galaxy S10+ (Geri çekildi)
Galaxy S10 Lite (Geri çekildi)
Galaxy Note 10
Galaxy Note 10+
Galaxy Note 20
Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Fold 2
Şubat 2021:
Galaxy Fold
Mart 2021:
Galaxy M21
Galaxy M30s
Galaxy M31
Galaxy A51
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Tab S7
Nisan 2021:
Galaxy A50
Galaxy M51
Mayıs 2021:
Galaxy A21s
Galaxy A31
Galaxy A70
Galaxy A71
Galaxy A80
Galaxy Tab S6
Galaxy Tab S6 Lite
Haziran 2021:
Galaxy A01-Core
Galaxy A01
Galaxy A11
Galaxy M11
Galaxy Tab A
Temmuz 2021:
Galaxy A30
Galaxy Tab S5e
Ağustos 2021:
Galaxy A10
Galaxy A10s
Galaxy A20
Galaxy A20s
Galaxy A30s
Galaxy Tab A 10.1
Galaxy Tab Active Pro
Eylül 2021:
Galaxy Tab A8 (2019)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle