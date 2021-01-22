Galaxy S10 için yayınlanan güncelleme geri çekildi

Haftalar önce Galaxy S10 serisi telefonlara dağıtılmaya başlayan Android 11 güncellemesi, beraberinde Samsung telefonlara özel One UI 3.0 yazılımını da getiriyor. Ancak şirket, bazı hataları tespit etmesi nedeniyle güncellemeyi geri çekmeye karar verdi.

Ocak ayının ilk haftasında Galaxy S10 serisine dağıtılmaya başlanan söz konusu güncelleme ile ilgili Samsung cephesinden bir açıklama gelmezken, yazılımda düzeltilmesi gereken bazı hataların bulunduğu belirtiliyor.

Örneğin güncelleme sonrası Galaxy S10'un aşısı ısınma sorunu yaşaması ve bulanık fotoğraf çekmesi de bu sorunlardan sadece ikisi.

Hataların giderilmesiyle birlikte güncellemenin yeniden Galaxy S10 serisine sunulması bekleniyor. Ancak Samsung bir açıklama yapmadığı için bu tarihin ne zaman olacağını bugünden söylemek güç.



İşte Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar:

Ocak 2021:

Galaxy S10 (Geri çekildi)

Galaxy S10+ (Geri çekildi)

Galaxy S10 Lite (Geri çekildi)

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

Şubat 2021:

Galaxy Fold

Mart 2021:

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy A51

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

Nisan 2021:

Galaxy A50

Galaxy M51

Mayıs 2021:

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Haziran 2021:

Galaxy A01-Core

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy M11

Galaxy Tab A

Temmuz 2021:

Galaxy A30

Galaxy Tab S5e

Ağustos 2021:

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A20

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab Active Pro

Eylül 2021:

Galaxy Tab A8 (2019)