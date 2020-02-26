Galaxy Flip Z, Türkiye'de görücüye çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip, resmen satışa çıkmadan ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İngiltere, İspanya, Kore, Rusya ve Singapur’da online siparişlerle şimdiden tükendi. Sınırlı sayıda satışa sunulan akıllı telefon için online siparişlerin alınmaya başlanması ile gelen yoğun talep sonucunda Kore’de 30 dakika içerisinde; ABD, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise aynı gün içerisinde telefonların tamamı satıldı.

Galaxy Z Flip şimdi de Türkiye’de seçili 10 mağazada tüketicilerin deneyimine sunuldu. Tüketiciler, 6 Mart Cuma günü saat 10.00 itibarıyla Türkiye’de satışına başlanacak akıllı telefonu görüp deneyimleyebilecek ve dilerlerse mağazalarda doğrudan sipariş de verebilecekler.

Galaxy Z Flip'in vitrine çıktığı mağazalar ise şöyle: Samsung Emaar Deneyim Mağazası, Samsung İstanbul Bayrampaşa Forum Mağazası, Samsung İstanbul İstinye Park Mağazası, Media Markt Meydan İstanbul AVM Mağazası, Teknosa İstanbul Cevahir AVM Mağazası, Teknosa İstanbul Akasya Mağazası, Vatan Bilgisayar İstanbul Topkapı Mağazası, Vatan Bilgisayar Mall of İstanbul Mağazası, Media Markt Ankara Kentpark AVM Mağazası ve Samsung İzmir Hilltown Mağazası.



Galaxy Z Flip için online siparişler de alınmaya devam ediyor. Tüketiciler dilerlerse bu seçili mağazalardan Galaxy Z Flip için sipariş verebilecekleri gibi internet adresinden de online sipariş verebiliyor.









GALAXY FLIP Z'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Samsung'un ekranı katlanabilen yeni telefon modeli Galaxy Z Flip modeli 6.7 inç'lik Dynamic AMOLED ekranla geliyor ve 2636x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazın ekranı 1100 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve 2.000.000:1 kontrast oranı ile dikkat çekiyor. Tasarım tarafına baktığımızda menteşenin olduğu kısmın iki kenarına küçük kauçuk parçaları dahil eden Güney Koreli şirket; olası darbelerin etkisini düşürmek istemiş. Ekran çerçeveleri ise kalın ve çok biraz da yüksek görünüyor. Bu sayede kapak kapatıldığında ekranın darbe alması engelleniyor.

Galaxy Z Flip'in yazılımı alt ve üst ekranda iki ayrı pencere çalıştırılmasına izin veriyor. Uyumlu uygulamaları alt ekrana kontrol panelini yerleştirebilecek. Dış kısımda da gerekli bilgilerin okunabileceği ve özçekim vizörü olarak kullanılacak 1.06 inçlik küçük bir AMOLED dokunmatik bir ekran daha yer alıyor.

Qualcomm'un Snapdragon 855 Plus işlemcisinden güç alan telefonda ayrıca 8GB LPDDR4X RAM ve 256GB depolama kapasitesi kullanıcıya sunuluyor. 3300mAh kapasiteli batarya kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği ile geliyor.

Gelelim kamera tarafına... Dış mini ekranın yanında yer alan kamera paketinde 12MP çözünürlüğünde OIS destekli ana sensör ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör yer alıyor. İç kısımdaki kamera ise 10MP çözünürlüğünde. Parmak izi okuyucu ise yan kısma entegre edilmiş.

Samsung Galaxy Z Flip modelinin fiyatı ise 13 bin 499TL olarak belirlendi.



