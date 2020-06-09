Galatasaray Taraftar Tokenı $GAL listelendi

Chiliz’in duyurusuyla birlikte, $GAL Taraftar Tokeni Chiliz.net’te yer alanan Juventus Taraftar Tokeni’nin yanına katılmış oldu. ($JUV)’un Taraftar Token Arzı sırasında 15,36 TL olan fiyatının güncel değeri 52,13TL civarında.

Chiliz.net'teki tüm token işlemleri, spor ve eğlence platformları için dijital para birimi Chiliz $CHZ ile eşleştirildi. Chiliz.net, dünyanın önde gelen spor kulüplerinin dijital varlıklarının alım satımına ek olarak, Bitcoin ($BTC), Ethereum ($ETH) ve Ripple ($XRP) gibi popüler kripto paralara da erişim sağlıyor.

Ayrıca Socios.com’da en çok Taraftar Tokeni’ne sahip 170 Galatasaraylı, sahalarında oynanacak son 3 maçta karton fotoğraflarıyla yer alabilecek!

Seçilecek 170 taraftar; 21 Haziran’daki Gaziantep, 5 Temmuz’daki Trabzonspor ve 19 Temmuz’daki Göztepe maçında tribündeki yerini garantilemiş olacak.

Socios.com’un bu girişimi, Galatasaray’ın #SensizOlmazGalatasaray kampanyası kapsamında gerçekleşiyor. Galatasaray’ın kampanyası ile maçların seyircisiz oynandığı bu dönemde, taraftarlar kulüplerine destek vermeye devam edebiliyor.