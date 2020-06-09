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Teknoloji
Haber Giriş: 09.06.2020 - 15:16,Son Güncelleme:

Galatasaray Taraftar Tokenı $GAL listelendi

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Galatasaray Taraftar Tokenı $GAL listelendi
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Chiliz, Galatasaray’ın taraftar tokeni $GAL’in, dünyanın ilk spor ve eğlence üzerine kripto para borsası Chiliz.net’te listelendiğini duyurdu.

Chiliz’in duyurusuyla birlikte, $GAL Taraftar Tokeni Chiliz.net’te yer alanan Juventus Taraftar Tokeni’nin yanına katılmış oldu. ($JUV)’un Taraftar Token Arzı sırasında 15,36 TL olan fiyatının güncel değeri 52,13TL civarında.

Chiliz.net'teki tüm token işlemleri, spor ve eğlence platformları için dijital para birimi Chiliz $CHZ ile eşleştirildi. Chiliz.net, dünyanın önde gelen spor kulüplerinin dijital varlıklarının alım satımına ek olarak, Bitcoin ($BTC), Ethereum ($ETH) ve Ripple ($XRP) gibi popüler kripto paralara da erişim sağlıyor. 

Ayrıca Socios.com’da en çok Taraftar Tokeni’ne sahip 170 Galatasaraylı, sahalarında oynanacak son 3 maçta karton fotoğraflarıyla yer alabilecek!

Seçilecek 170 taraftar; 21 Haziran’daki Gaziantep, 5 Temmuz’daki Trabzonspor ve 19 Temmuz’daki Göztepe maçında tribündeki yerini garantilemiş olacak.

Socios.com’un bu girişimi, Galatasaray’ın #SensizOlmazGalatasaray kampanyası kapsamında gerçekleşiyor. Galatasaray’ın kampanyası ile maçların seyircisiz oynandığı bu dönemde, taraftarlar kulüplerine destek vermeye devam edebiliyor. 

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