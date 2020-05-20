Fujitsu, fikri mülkiyet haklarına ücretsiz erişim sunuyor

Fujitsu, ABD'de ortaya çıkan Açık COVID Taahhüdü’ne katılırken patentlerini, faydalı modellerini veya tasarımlarını belirli bir süre için bireylere veya kuruluşlara karşı iddia etmeyeceğini ve bu tür faaliyetler için herhangi bir değerlendirme veya tazminat talep etmeyeceğini beyan etti.



Fujitsu, COVID-19 salgınının yayılmasını sonlandırmak için küresel iş birliği ve insan odaklı inovasyon yaklaşımları çerçevesinde yaklaşık 40.000 patente, faydalı modellere, yeni ilaçların geliştirilmesi ile ilgili tasarım patentlerine (beklemedeki uygulamalar dahil) ücretsiz erişim sağlayacak.