Fujifilm X100V tanıtıldı! İşte özellikleri

Fujifilm X100V, son kuşak X-TransTM CMOS 4 sensör ve X-Processor 4 işlemci kullanıyor. Aluminat saten kaplama gövdesiyle rafine ve klasik bir fotoğraf makinesi görüntüsüne sahip X100V; gripte, ISO tekerleğinde ve lens gövdesinde kaymaya karşı yapılan iyileştirmeler sayesinde daha konforlu tutuş ve çalışma imkanı veriyor. Lensine PRF-49 koruma filtresi takıldığında ise iklime karşı dayanıklılık sağlıyor. Ayrıca seride bir ilke imza atan X100V modelinde, iki yöne eğilebilen bir LCD dokunmatik ekran makinenin arkasına yerleştirilebiliyor.

Daha iyi çözünürlük ile daha düşük distorsiyon amaçlanarak geliştirilen 23mmF2.0 lense sahip X100V modeli, dahili 4-Stop ND filtre de içeriyor. X100V makinesinin kalbinde ise son model bir X-TransTM CMOS 4 sensör ve X-Processor 4 birleşimi yer alıyor. Olağanüstü 26.1MP sensör arkadan aydınlatmalı bir tasarım ile kalite ve dinamik alanı asgarileştirirken renk filtre dizilişi moiré ve yanlış renkleri, bir alçak geçiş filtresine gerek duymaksızın kontrol edebiliyor.



X100V modeli gelişmiş hibrit vizörü sayesinde fotoğrafçılara 0.52x büyültmeli optik vizör (OVF) ile 3.69M nokta OLED elektronik vizör arasında hızlı ve kolayca seçim yapabilme olanağı sunuyor. Yüzde 95 çerçeve kapsamı sunan OVF, paralaks düzeltme çizgileri sunarak dünyayı kesintisiz izlemenizi sağlarken makinenin EVF vizörü gerçek zamanlı bir görüntü veriyor.

Süper yavaş çekimi mümkün kılıyor

X100V modelinde sunulan saniyede 30 kare ile 4K video veya 1080p ile saniyede 120 kare seçenekleriyle süper yavaş, ağır çekim yapmak da mümkün oluyor. Film çekmeyi sevenler HDMI çıkışlı 10-bit, 4:2:2 renklerin sunduğu canlılıktan ve Fujifilm’in renk üretimi teknolojileri sayesinde ETERNA gibi Film Simülasyonları’nı video çekimlerine ekleyebilmek mümkün oluyor. Fotoğrafçılar ayrıca “Monochromatic Color” ve “Color Chrome Effect” gibi sayısal çekim işlevleriyle yaratıcı vizyonlarını çekimlere doğrudan yansıtabiliyor.



Geniş açı dönüştürücü lens (WCL-X100 II) veya tele-dönüştürücü lens (TCL-X100 II) ile X100V modelinin sabit 23mm odak uzunluğunu, 35mm formatta 28mm eşdeğer (0.8x) veya 50mm (1.4x) eşdeğere çıkarmak mümkün.

Fujifilm X100V modelininin gümüş rengi 27 Şubat 2020 tarihi itibariyle; Fujifilm Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul (Karaköy ve Kadıköy), İzmir ve Kocaeli Showroom'larında ve fujifilmshop.com web mağazasından Amerika fiyatları ve 2+1 sene genişletilmiş garanti ile satışa sunulacak.