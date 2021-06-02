FTP nedir ve ne işe yarar? En iyi FTP programları ve kullanımı

FTP İngilizcede "File Transfer Protocol" yani "Dosya Transfer Protokolü" anlamına gelir. Aynı ağ üzerindeki iki bilgisayar arasında veri alışverişi gerçekleştirilmesini sağlar.

FTP Nedir?

FTP internetin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan kavramlardan biridir. Oldukça temel ilkelerle çalışmasına rağmen kullanıcılara son derece güvenli ve etkili bir veri paylaşım imkanı sunan FTP bir çok alan ve sektörde aktif olarak kullanılır. Her türlü günlük işlemde ve iş hayatında yoğun olarak kullanılan FTP, ihtiyaçları karşılamaya ve daha verimli çalışma ortamı sağlamaya yöneliktir. Kısaca, iki bilgisayar arasında veri paylaşımı sağlayan FTP internet sitesi içeriklerinin başka internet sitelerine aktarımını da sağlar.

Aynı zamanda FTP, bu uygulama ile birbirine bağlanan bilgisayarlar üzerinde değişiklik yapma imkanı da sunar. Yüksek boyutlu dosyalar oldukça hızlı bir şekilde ve çok beklemeden bir bilgisayardan diğerine FTP yolu ile aktarılır. Bu sayede çalışma verimini ciddi oranda artırır. FTP'ye bağlanmak için gerekli birkaç temel unsur bulunur. Bu unsurlar:

Bağlanılacak bilgisayarın sahip olduğu internet adresi

Bağlanılacak bilgisayarda bulunan dosya ve belgelere erişmek için hesaba ait kullanıcı adı ve şifresi

FTP yazılımı yüklü ve internet erişimi olan bir bilgisayar

Bağlanılacak bilgisayarda yüklü ve kullanılabilir bir FTP yazılımı olarak sıralanabilir. Bu unsurlara sahip olan iki bilgisayar arasında veri aktarımı hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

FTP Ne İşe Yarar?

FTP iki bilgisayarın kendi arasında dosya, belge ve veri aktarımı gerçekleştirmesi için geliştirilen bir sistemdir. FTP özelliğinin kullanılması için veri aktarımı gerçekleştirilecek bilgisayarlarda bu özelliğe izin veren uygulama ve programların yüklü ve kullanılabilir halde bulunması gerekir. Bu şekilde iki bilgisayar üzerinde beklemeden yüksek boyutlu dosya ve her türlü belge transferi gerçekleştirilir.

Özellikle iş hayatında bir merkezde farklı bilgisayarlar üzerinde hazırlanan dosyalar farklı bilgisayarlara kolaylıkla transfer edilebilir. Bu sayede üzerinde ortak çalışılması gereken belge ve dosyalar çok daha kısa sürede hazırlanıp teslim edilir. İş verimliliğini artırmak ve çalışma etkinliğinin maksimuma çıkarmak için pek çok organizasyon tarafından aktif olarak kullanılan bir sistemdir.

FTP Nasıl Kullanılır?

FTP ile başka bir bilgisayara bağlanmak için bir host adı ya da ip numarası gereklidir. FTP kullanımı için gerekli olan unsurlar sağlandıktan sonra komutlarla transfer işlemleri gerçekleştirilebilir. FTP uygulamalarının genellikle kullanımı ftp

şeklinde olur. Bu şekilde bilgisayara bağlandıktan sonra kullanıcı adının ve şifresinin sorulduğu bir arayüz belirir. Buraya kullanıcı adı ve şifresi girilerek karşı bilgisayarla bağlantı kurulur. Bilgisayara bağlandıktan sonra bu ortamda girilebilecek bazı komutlar bulunur. Bu komutlar iki cihaz arasındaki dosya ve veri işleme işlemlerini gerçekleştirirken aynı zamanda karşı bilgisayarda temel değişiklikler yapmaya da izin verir. En İyi FTP Programları Hangileridir? Bilgisayarlar arasında veri ve belge aktarımı için kullanılabilecek farklı FTP programları bulunur. Bu programların genel olarak çalışma mantığı aynıdır. Yani FTP programlarında karşı bilgisayara bağlanmak için kullanıcı adı ve şifresinin bilinmesi, host adı ya da ip numarasına sahip olunması ve internete bağlı bir bilgisayarın mevcut halde bulunması gereklidir. En iyi FTP programları şunlardır:

Filezilla

CuteFTP

Core FTP LE

Smart FTP

Classic FTP