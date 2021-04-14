Freesync nedir ve ne işe yarar? Freesync teknolojisi olan monitör nasıl anlaşılır ve özellik nasıl açılır

Gün geçtikçe gelişen teknoloji, bilgisayar donanımlarının da gelişmesine yol açmıştır. Gelişen bu teknoloji, oyun ve grafik teknolojisinin de gelişmesini sağlamıştır. Bu da Freesync teknolojisinin yaygınlaşmasına neden olmuştur.

Freesync Nedir

Oyun teknolojisi ve piyasası son yılların en hızlı şekilde gelişen ve büyüyen piyasaları arasında yer alıyor. Oyunlar gittikçe daha kaliteli grafiklere ve daha yüksek çözünürlüklere sahip olması da ekran kartlarının ve monitör özelliklerinin gelişmesine yol açıyor. Monitör ve ekran kartı bakımından yeterli olmayan cihazlarda gelişmiş oyunları oynamak hiç tat verici olmuyor. Çünkü grafikler iç içe geçiyor ve oyunun kalitesi tam olarak anlaşılmıyor.

Freesync Ne İşe Yarar?

Ekran kartı üreten firmalar, bu tarz sorunların önüne geçmek için öncelerde VSync adında yeni bir teknoloji sunmuşlardı. Ancak bu teknoloji de hızla gelişen teknoloji karşısında zaman içinde yetersiz kalmaya başladı. İşte bu yüzden VSync adındaki bu teknolojinin yerini Freesync teknoloji aldı.

Freesync teknolojisi özellikle oyun oynarken ortaya çıkan grafik odaklı sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak geliştirildi. Oyun oynarken hızlı hareket edildiği anlarda grafiklerin birbirine girmesi, bulanması ve karışmasını önleyen bu teknoloji sayesinde çok daha kaliteli bir oyun deneyimi yakalamak da mümkün oluyor.

Freesync Teknolojisi Olan Monitör Nasıl Anlaşılır ve Özellikleri Nasıl Açılır?

Freesync teknolojisi AMD firması tarafından geliştirlen bir teknoloji olarak oyun severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Freesync teknolojisi oyun oynarken oluşan görsel ve grafiksel bozulmaları, dalgalanmarı ve iç içe geçmeleri çözmek amacıyla üretildi. Freesync özelliğinin kullanılabilmesi için ekran kartının ve monitörün bu özelliği desteklemesi gerekir. Bilgisayarda monitör özellikleri açılarak monitörün Freesync özelliğine sahip olup olmadığı anlaşılabilmektedir.

Bilgisayardan Freesync Nasıl Silinir?

Freesync, bilgisayarlardan silinebilecek özellikte bir uygulama gibi çalışmaz. Freesync aksine monitörlerin ve ekran kartlarının sahip olduğu bir özelliktir. Freesync özelliğ istenirse monitör ayarlarından pasif hale getirilebilir. Freesync özelliğini kapatmak ekran kartını ve monitörü değiştirmekle de sağlanabilir. Freesync özelliğini desteklemeyen bir monitörün veya ekran kartının kullanılması, bu özelliği devre dışı bırakacaktır.