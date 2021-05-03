Freedos Nedir Ve Ne İşe Yarar? Freedos İşletim Sistemi Ve Kullanımı Hakkında Bilgi

Bilgisayar ve akıllı cihazlar dendiğinde işletim sisteminin olmadığı bir dünya elbette düşünülemez. İşletim sistemi denildiğinde ise akla gelen seçeneklerden biri de Freedos olmaktadır.

Freedos Nedir ve Ne İşe Yarar?

Freedos, kısaca ifade edilirse bilgisayarın işletim sistemi olmayan haline verilen isimdir. Eğer bir dizüstü, laptop, masaüstü bilgisayar almak yönünde bir karar verdiğinizde, alacak olduğunuz bilgisayarın belirtilen özellikleri arasında İşletim Sistemi: Freedos ibaresini görüyorsanız bunun anlamı şöyledir:

Alacak olduğunuz bilgisayar üzerinde mevcut durumda olan herhangi bir işletim sistemi kurulu durumda değildir. Diğer bir ifadeyle almaya karar verdiğiniz bilgisayar veya benzeri bir üründe Windows 7, Windows 8, Windows 10 gibi birbirinden farklı olan işletim sistemlerinden herhangi birinin, bilgisayarda kurulu durumda olmadığına işaret eder.

İlgili bilgisayarda mevcut durumda bir işletim sistemi kurulu olmadığından dolayı esasında Freedos bilgisayarlar daha uygun fiyatlı durumda olmaktadır. Bunun nedeni ise satış işlemini gerçekleştiren şirket, bilgisayara kurulaması gereken işletim sistemi için ekstra para ödememiştir. Bu durum da bilgisayarın maliyetini önemli ölçüde düşüren bir etki yaratmakta ve satışın daha uygun fiyatlı olmasına ciddi önemde bir katkı sağlamaktadır.

Freedos bir bilgisayar ile herhangi bir işlem yapılması mümkün olmaz. Bu durumdaki bir bilgisayarı kullanmaya başlayabilmek için mutlaka işletim sistemlerinden birini yüklemek gerekmektedir. Bu işletim sistemleri Windows 7, Windows 8, Windows 10 veya farklı işletim sistemleri olabilir. Bilgisayarın kullanılabilir. Freedos özellikli olan bir bilgisayara işletim sistemlerinden herhangi birini yüklediğinizde kullanmaya başlamanız mümkün hale gelebilir.

Freedos İşletim Sistemi ve Kullanımı Hakkında Bilgi

Freedos özellikle de son zamanlarda yeni bilgisayarlarda karşımıza daha sık çıkan bir durum haline gelmiştir. Bunun böyle olmasının ise birkaç anlamı olabilir. Bunun en önemli sebeplerinden biri bilgisayar kullanıcılarının bir kısmı Windows işletim sistemi için para ödemek istemeyişi olmaktadır.

Bu durum ise şunu gösteriyor: Bir kullanıcı bilgisayar alımı esnasında bir de harici olarak Windows lisans bedeli ödemek istemiyor. Bunun sebebi üzerine bir bilgisayarın fiyatı da eklendiğinde ortalama olarak 400-500 TL’lik bir fark ortaya çıkabiliyor.

Freedos özelliğinin tercih edilmesindeki bir başka neden ise bazı kullanıcıların bilgisayarlarında işletim sistemi olarak Windows’u tercih etmek istememeleri olabilmektedir. Bu kapsamda Freedos özelliği olan bir bilgisayara kullanıcı tarafından Linux tabanlı olan bir işletim sistemi kurulmak istenebilmektedir. Linux işletim sistemiyle Windows işletim sistemi arasında bulunan farkı şudur; Linux tabanlı olan sistemler tamamıyla ücretsiz olup bilgisayarlarla uyum sağlayan bir yapı barındırırlar. Böyle bir durumda bilgisayar kullanıcısı için freedos bilgisayar almak çok daha karlı bir hal alabilmektedir.

Freedos bilgisayar alarak önemli ölçüde kar sağlanması söz konusu olabilmektedir. Ancak bilgisayarın satın alım işleminin tamamlanmasından sonra lisanslı programlar kullanmak büyük bir önem taşımaktadır. Lisanslı programlar yerine crack olarak tabir edilen korsan programlar, virüslerin yayılmasındaki en büyü etken olarak gösterilmektedir. Ancak lisanslı programları satın alıp kullanmak hem sisteminizi hem de dokümanlarınızı korumanıza önemli bir fayda sağlayacaktır. Bu sayede en büyük tehdit unsuru olan virüsten bilgisayarınızı uzak tutmuş olursunuz.

Bilgisayarınızı olası virüslerin tehditlerinden korumak için ekstra bir ödeme yapmak istemiyorsanız ücretsiz olan virüs programlarından birini kullanarak bilgisayarınızı korumaya almanız büyük yarar sağlayacaktır.