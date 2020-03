FRC Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

"River Robotics #8079", "Zeka İçin Spor" sloganıyla dünyanın farklı ülkelerinde 29 yıldır düzenlenen ve en prestijli robot yarışmalarından biri olarak gösterilen, 5-8 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Ülker Arena’da gerçekleşen, FRC İstanbul Regional Robot Turnuvası’nda Şampiyonluk Kupası’nı kucakladı. "River Robotics #8079" aynı turnuvada ayrıca Highest Rookie Seed ve Rookie All Star ödüllerine de layık görülerek yarışmadan bir şampiyonluk kupası ve iki ödülle döndü. "River Robotics #8079" elde ettiği şampiyonlukla, Nisan ayında Amerika'nın Houston kentinde yapılacak olan FRC Dünya Şampiyonası'na katılma ve Türkiye’yi temsil etme hakkını kazandı.

Şampiyonluklara doymuyor

"Infinite Recharge" temasıyla gerçekleşen FRC İstanbul Regional Robot Turnuvası’nda öğrencilerin kumanda ettiği robotlar, 2,5 dakika içinde kendilerine verilen görevleri tamamlamaya çalıştı. Science, technology, engineering and mathematics kelimelerinin baş harflerinin birleşmesinden oluşan "STEM" tekniğini kullanılarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimini ön plana çıkarmayı amaçlayan yarışmada Özel Irmak Okulları Robotics Takımı "River Robotics #8079";"Hitit Angels #7292" ve "Kelrot #5655"takımları ile yaptığı ittifakla First Robotics Competition İstanbul Regional Şampiyonu oldu. Kasım ayında yapılan FRC Ankara Off Season'dan da şampiyon olarak dönen "River Robotics #8079", şampiyonluk serisine bir yenisini daha ekledi.

River Robotics Team #8079, kısa zamanda önemli başarılara imza attı

2019 yılının haziran ayında kurulan River Robotics #8079, kısa süre içinde önemli başarılara imza attı. Ekim 2019’da katıldıkları ilk turnuva olan Mersin Off–Season’dan “Rookie Inspiration Award” (Sosyal Sorumluluk ve Bilimi Yayma Projeleriyle En İlham Veren Takım Ödülü) ile döndü. Ardından, Kasım 2019’da, FRC Ankara Off Season Robot Turnuvası’nda ise şampiyonluk kupasının yanı sıra, “Highest Rookie Seed” ve “Rookie Inspiration” ödüllerini kazandı. Şimdi de FRC İstanbul Regional Robot Turnuvası’nda Şampiyon olan River Robotics #8079 takımı, Dünya Şampiyonası için de oldukça iddialı. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek isteyen River Robotics #8079 mekanik, elektrik – elektronik, yazılım ve PR olmak üzere dört farklı alanda çalışan 15 kişilik bir ekipten oluşuyor ve dört kadın mentoru bulunuyor.