Framework Nedir Ve Ne İşe Yarar? En Çok Kullanılan Frameworkler Hangileridir

Günlük işlerimizin dahi en çabuk ve kısa zamanda ilerleyişini beklediğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Her şeye ulaşımın kolay olduğu bir dönemdeyiz. Bugünkü dönemde bilgisayar programlarının ve yazılımlarının önemi yadsınamaz bir gerçeklik konumundadır. Hayatımızın her alanına her anlamda yayılmış olan bilgisayar yazılımları, kendi içerisinde de yazılım şeklini daha çabuk ve daha kısa sürede tamamlayabilmek adına geliştirdikleri yöntemleri bulunmaktadır. Bu konuda yazılım dünyasında bilinenlerin en başında ise framework terimi gelmektedir.

Framework Nedir ve Ne İşe Yarar?

Framework kelime olarak çerçeve, çatı gibi anlamlara gelmektedir. Yazılım geliştiricilerinin kullandığı bir yapıdır. Bu yapı daha önceden hazırlanmış kütüphaneleri içerisinde barındıran bir nevi kılavuz görevi üstlenmektedir. Bu durum da yazılım geliştiricilerine zaman ve kısa yol sağlamaktadır. Bu kütüphaneler aynı zamanda geliştirilebilir ve güncellenebilir olduğu için yazılımcıların çokça tercih ettiği bir yöntemdir.

Günümüzde birçok alanda kullanılan frameworkler veri tabanı bağlantısı, kullanıcı giriş çıkış, mail atma, tema motoru gibi alanlarında da oldukça yaygındır. Frameworkler amaç olarak, geliştirilen ya da yeni yapılan projelerin kısa sürede bitirilmesi, işlerde zaman tasarrufunun sağlanması adına kullanılır. Yazımı uzun zaman ve emek isteyen kompleks kodların, birkaç kelimelik kod satırıyla kısa hale getirilmesidir. Bir diğer amacı ise yazılımlar aracığıyla yapılan tüm işlerin çok daha basit bir hale getirilmesini sağlamasıdır.

En Çok Kullanılan Frameworkler Hangileridir?

Frameworkler birçok yazılım dilinde kullanıldığı için, her yazılım dilinin de kendine ait framework türleri bulunmaktadır. Örneğin Php, Rubby, Python, Microsoft, Javascritp gibi yazılım dillerinde oldukça tercih edilmektedir.

Php Yazılımı İçin;

Cake Php, Yii

CodeIgniter, Zend

Horde, Zikula

Rubby programlama dili için;

Rubby on rails

Python için;

Django, flaks

Javascritp web uygulaması için;

Angular.js, Expres.js

Node.js, React.js

Microsoft için;

ASP.NET/ASP.NET Core

Silverlight