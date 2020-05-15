Fotoğraf ve resim nasıl açılır? Ücretsiz en iyi fotoğraf ve resim açma programı önerisi

Microsoft Windows 10 üzerinden fotoğraf görüntüleyici olarak bir hizmet sağlamaktadır. Her ne kadar işe yarıyor olsa bile bazı zamanlar sorun çıkarabiliyor. Farklı özellikleri ile daha hızlı fotoğraf açabilmek için ise, kullanıcılar bilgisayarlarına değişik fotoğraf görüntüleyicileri indirmekte ve yüklemektedir. Bu doğrultuda Windows 10 içerisinde yer alan Photo programının dışında, farkı fotoğraf açma programlarını bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.

Fotoğraf ve Resim Nasıl Açılır?

Fotoğraf ve resimleri açabilmek için bilgisayarda mutlaka program olması gerekmektedir. Resimler farklı uzantılara sahip olduğu için tüm uzantıları kapsayacak, kolayca açma imkanı sağlayacak programlar öne çıkar. Bu konuda Microsoft kendi içerisinde Windows 10 adına ‘Photo’ isimli programı kullanıcılara sunmaktadır. Bu program her ne kadar gerçekten güzel özellikler sunsa bile, bazı durumlarda yavaşlamakta ve özellikleri yeterli gelmemektedir. O yüzden pek çok kullanıcı resim ve fotoğrafları açabilmek için değişik programları kullanıyor.

Ücretsiz En İyi Fotoğraf ve Resim Açma Programı Önerisi

Siz de ücretsiz en iyi fotoğraf ve resim açma programları arasından tercih yapabilir ve bilgisayarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yüksek çözünürlük altında pek çok değişik formattaki resimleri de açma imkanı sağlayan programlar, değişik uzantılar üzerinden rahatlıkla resimleri inceleme şansı tanımaktadır. Şu an piyasada bulunan değişik programlar üzerinden tercih yapabilirsiniz.

Apowersoft Fotoğraf Görüntüleyici

Az miktarda CPU kullanan program, her türlü temel formatları açma potansiyele sunmaktadır. Özellikle daha büyük fotoğraflar adına iyi bir görsel deneyim arzu ediyorsanız en iyiler arasında yer aldığını söylemek mümkün.

Faststone Image Viewer

Bu program ile beraber fotoğraflarınızı görüntüleyebilir ve aynı zamanda yönetebilirsiniz. Özellikle fotoğraflarda kırmızı göz düzeltme gibi kısımlar büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Birçok formatı açması ile beraber zengin fonksiyonları ile hızlı fotoğraf düzenleyici olanağı tanımaktadır.

Irfanview

Oldukça düzgün çalışma potansiyeline sahip olan bu fotoğraf görüntüleyici, aynı zamanda resimleri çok daha hızlı açmaktadır. Resimlerde gecikme olmadan fotoğrafları açabilir, düzenleyebilir ya da üzerinde oynamalar gerçekleştirebilirsiniz. Toplu işaretleme ile beraber slayt yapma imkanı da sunuluyor.

Xnview

Fotoğraf görüntüleme ve yönetme ile beraber belli bir miktar düzeltme imkanı sağlayan bu program, değerlendirilecek alternatifler arasında yer almaktadır. Özellikle klasöre göre yönetme imkanı sağlayan sistem, aynı zamanda gecikme olmadan hızlı şekilde fotoğrafları açma şansı tanır. Pek çok pratik işlemle kolay kullanım imkanı sağlayan bu programın aynı zamanda mobil uygulaması da yer almaktadır.

Birbirinden değişik resimli fotoğraf görüntüleyici programlar arasından tercih yaparak bilgisayarınızda ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Her biri ayrı özellikleri ile beraber güvenli şekilde değerlendirilebilir.