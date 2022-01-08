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Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 4 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun #Teknoloji
Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri neler Forza Horizon 4 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Forza Horizon 4 oyunu hız tutkunlarının favori oyunlarından biridir. Bilgisayarın özellikleri iyi olan herkes bu oyunu oynayabilir. Peki ye Forza Horizon 4 için bilgisayarın sistem gereksinimleri nelerdir? Minimum sistem gereksinimleri nelerdir?

 

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Forza Horizon 4 oyunu bir yarış oyunudur. Bu oyunu oynayabilmek için iyi bir bilgisayara sahip olmak gerekmektedir. Hız tutkunu olan kişilerin en çok oynadığı oyunlardan biridir. Bu oyunu oynayabilmek için bilgisayarın sistem ve donanım özelliklerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Windows 10 işletim sisteminin olması gerekmektedir. İ7 işlemcinin olması gerekmektedir. Bilgisayarın belleği de 12 GB olması gerekmektedir.

Forza Horizon 4 Nedir?

Forza Horizon 4, Playgorund Games tarafından geliştirilmiştir. Microsoft Studios tarafından yayınlanmıştır. Forza Horizon 4 bir yarış oyunudur. Oyun bizlere İngiltere ve başka birçok ülkenin sokaklarında sürüş yapmamızı sağlamaktadır. Forza Horizon 4 oyunu diğer yarış oyunlarına göre iyi bir sistem gereksinimlerine ihtiyaç duymaktadır. Oyunun sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için minimum 8 GB RAM’e sahip olunması gerekmektedir.

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2018 yılında piyasaya sürülmüştür. Forza Horizon’un diğer serilerine göre, Forza Horizon 4 grafik kalitesi bakımından çok daha iyidir.

Forza Horizon 4 oyununun oynayabilmek için elbette bilgisayarınızın sistem gereksinimlerinin oyuna uygun olması gerekmektedir. Bu sistem gereksinimlerinden biri minimum biri de önerilen sistem gereksinimleridir. Minimum sistem gereksinimleri ile oyunu minimum değerlerinde oynanması mümkündür. Önerilen sistem gereksinimlerinde ise oyunu en üst seviyede oynanabilmesi mümkündür.

Hız tutkunlarının en çok tercih ettiği oyunlardan biri olan Forza Horizon 4 oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de şu şekildedir:

Forza Horizon 4 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7 Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67 Ghz

Ekran kartı: Nvidia 650Tl ya da Nvidia GT 740 ya da AMD R7 250x

Video belleği: 2 GB

RAM: 8 GB

DirectX: DirectX 12 APl

İşletim sistemi: Windows 10 sürüm 15063.0 veya daha fazlası

Forza Horizon 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşlmeci: Intel i7-3820 @3.6 Ghz

Ekran kartı: Nvidia GTX 970 veya NVİdia GTX 1060 veya AMD 290x veya AMD RX 470

Video belleği: 4 GB

RAM: 12 GB

DirectX: DirectX 12 APl

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İşletim sistemi: Windows 10 sürümü 15063.0 veya daha fazlası

 

 

 

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#Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Teknoloji

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