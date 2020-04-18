Forza Horizon 3 Sistem Gereksinimleri Neler? Forza İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Forza Horizon 3 optimizasyon kısmında başarılı işlere imza atan bir oyundur. Bu oyunda araçların yapıları, binalar ve detaylar oyun severler tarafından çok sevilmektedir. Forza Horizon 3 oyunu için bazı sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Sistem gereksinimleri önerilen ve minimum gerekenler olarak 2 şekilde açıklanmaktadır.

Forza Horizon 3 bir yarış oyunudur. Surfers Paradise, Byron Bay, Yarra Valley ve Outback gibi yerleri içermektedir. Bu oyunu oynayan oyuncular form yarışları, deneme sürüşleri drifting gibi çeşitli etkinliklerde dünya çapında rekabet etmektedir. Bucketlist Challenges sırasında oynayan oyunculara bir adet araba ve bunun yanında görevler verilmektedir. Oyuncular oyunda zaman dolmadan Ford GT'de belirli derecede bir hız elde etmesi gerekmektedir.

Forza Horizon 3 Sistem Gereksinimleri

Forza Horizon 3 oyunu için belirli bir sistem gereksinimleri bulunur. Bu sistem gereksinimleri minimum ve önerilen gereksinimler olarak 2 şekilde açıklanmaktadır. Forza Horizon 3 minimum sistem gereksinimleri aşağıda açıklanmıştır.

- İşletim Sistemi Windows 7 ya da daha iyisi olmalıdır.

- İşlemci Intel i3-4170 3.7 GHz

- Ekran kartı Nvidia GT 740 - AMD R7 250x

- Bellek 8 GB RAM olmalıdır.

- Depolama 55 GB olmalıdır.

Forza Horizon 3 önerilen sistem gereksinimleri ise aşağıda belirtilmiştir.

- İşletim Sistemi Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 olmalıdır.

- İşlemci Intel i7 3820 3.6 GHz

- Ekran kartı Nvidia GTX 970 - AMD R9 290X

- Bellek 12 GB Ram olmalıdır.

- Depolama 55 GB olmalıdır.