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Forza Horizon 1 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 1 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Forza Horizon 1 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Forza Horizon 1 sistem gereksinimleri neler Forza Horizon 1 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Oyunların bilgisayarda çalışması için bilgisayarın belirli bir sisteme sahip olması gerekmektedir. Her oyunun sistem gereksinimi ise farklılık göstermektedir. Forza Horizon 1 sistem gereksinimleri neler? Forza horizon 1 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler nelerdir? Forza Horizon 1 oynamak isterseniz öncesinde sahip olmanız gereken sistem gereksinimini detayları ile derledik.

 

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Forza Horizon 1 oldukça fazla sevilen bir video oyunudur. Çok oyunculu olarak oynama imkanı bulunan Forza Horizon 1 yarış video olarak bilinmektedir. Araba yarışı seven kişiler tarafından oldukça fazla sevildiği ve tercih edildiğini söylemek mümkündür.

Forza Horizon 1 Sistem Gereksinimleri Neler?

Forza Horizon 1 oyununu oynamak isteyen kişilerin en yüksek verimi almaları için olması gereken sistem; bilgisayarda bulunan işlemcinin Intel Core i7 3770 3.4 GHz veya AMD AMD FX-8350 4.0 GHz olması gerekmektedir.

Ekran kartının NVIDIA GeForce GTX 770 olması gerekir. Bilgisayarda oyunu açmak için tercih edilen işletim sistemi ise 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 8 (8.1) veya Windows 10 olabilir. Bilgisayarda bulunan RAM 8 GB olmalıdır. HDD alanının ise 10 GB olması gerekmektedir. Son olarak kullanılan ses kartının ise DirectX 11 olması gerekir.

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Forza Horizon 1 İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Bilgisayarında Forza Horizon 1 oynamak isteyen kişilerin bilgisayarda oyunu çalıştırabilmek için tercih edebilecekleri sistem ise; işletim sistemi 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 8 (8.1) olmalıdır. İşlemcisi Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD Phenom II X4 940 olmalıdır. Bilgisayarda bulunan RAM 6 GB olmalıdır. Kullanılan ekran kartının NVIDIA GeForce GTX 660 olması gerekmektedir. Bilgisayarda HDD alanı için 10 GB bulunmalıdır. Son olarak ses kartı ise DirectX 11 olmalıdır.

Forza Horizon 1 oyununu oynamak isteyen kişiler minimum sistem gereksinimleriyle veya önerilen sistem gereksinimleriyle de oyunu çalıştırabilirler. Ancak ikisinin arasında da oyundan alınacak verim göz önünde bulunduğu zaman farklılıklar olacağını söylemek mümkündür. Birisinde daha yüksek bir şekilde verim sağlanırken diğerinde ise oyunu daha düşük performanslı olarak çalıştırmak ve oynamak mümkündür.

 

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