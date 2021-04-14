Fortnite karakterleri neler? Fortnite karakterlerinin isimleri ve özellikleri hakkında bilgi

Gündüz ve gece zamanları olan bu oyunda, hava aydınlıkken çevreden toplanan ekipmanlarla sığınmak için bir barınak yapılırken, hava karardığında ise saldırgan canavarlardan korunmak ve hayatta kalmak için mücadele veriliyor.

Fortnite Karakterlerinin İsimleri ve Özellikleri

Omega: Sahip olunabilecek en efsanevi karakterlerden biri de Omega karakteridir. Ayrıca mağazadan neon başlıkları, bacakları ve gelişmiş işlevlere sahip göğüs plakaları satın alabilirsiniz. Fakat bu ender görünüm yalnızca birkaç Fortnite oyuncusunda bulunmaktadır.

John Wick: Fortnite oyununda 9. sezonda ilk defa görülen ve efsanevi bir karakter olan John Wick emekli bir kiralık katildir. Mağazadan 2.000 V-papel ile satın alınabilen bu görünüm 2 skin şeklinde 2019 da süresi sınırlı bir oyun etkinliği ile tanıtılmıştır.

Brite Bomber: Oyunun ilk sezonunda eklenen süper nadir Fortnite karakteri, Sunshine & Rainbows setindeki en renkli stillerden biridir. Skin, mağazadan 1.200 V-papel'e satın alınabilir.

Black Knight: Kara Şövalye yani Black Knight, Fort Knights setinin popüler efsanevi kostümlerinden biridir. 2017 oyunda tanıtılan efsanevi Fortnite karakteri, bedava olarak 2. Sezon savaş biletinin 70. kademesinde alınabiliyor.

Calamity: Fortnite 6. sezon savaş biletinin ilk aşamada açılan efsanevi karakterlerden biridir. Epic Games farklı renkler ile bu karakteri sunarak ilk kez renk seçeneklerine sahip bir görünümü oyuna eklemiştir. Bu karakter aynı zamanda savaş biletinde yapılan görevler ile geliştirilebilir.

Raven: Fortnite Save the World yani Dünyayı Kurtar içerisinde yer alan Nevermore setinin bir parçası olan Raven, efsanevi bir karakterdir. Bu skin asker sınıfını temsil etmekte ve mağazada 2.000 V-papel’e satılmaktadır.

Renegade Raider: Fortnite ilk sezonda eklenen ve nadir olarak bedava skin olan bu karakter ancak sezonda 20. seviyeyi tamamladıktan sonra elde edilebilir. Ayrıca bir defaya mahsus 1.200 V-papel karşılığında satılan bu görünüm bir daha hiç oyun mağazasında satışa sunulmadı.

Valkyrie: Eylül 2018’de piyasaya Ragnarok’un kadın meslektaşı olarak sürülen Harbinger setinin bir parçası olan efsanevi Fortnite karakteridir. Bu kostümün satışının yakın zamanda olması mümkün gözüküyor. Mağazada 2.000 V-Papel karşılığında satılan bu muhteşem skin aynı zamanda 3.500 V-Papel ile gelişmiş versiyonu olan Frostwing Glider içeren pakette satın alınabiliyor.