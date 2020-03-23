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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 23.03.2020 - 07:34,Son Güncelleme:/

Ford, General Motors ve Tesla koronavirüse karşı tıbbi ventilatör üretecek

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Ford, General Motors ve Tesla koronavirüse karşı tıbbi ventilatör üretecek
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ABD Başkanı Donald Trump, Ford, General Motors ve Tesla'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun." ifadesini kullandı. 

Önceki gün Beyaz Saray'daki basın toplantısında ihtiyaç duyulan bazı tıbbi ürünler için otomobil firmalarının üretime geçeceğini açıklayan Trump, firma ismi vermemişti. 

Uzmanlar, ABD'nin ciddi bir salgın dönemi için yeterli tıbbi ekipmana sahip olmadığı uyarısında bulunuyor. 

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