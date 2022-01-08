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For Honor sistem gereksinimleri neler? For Honor için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#For Honor Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
For Honor sistem gereksinimleri neler For Honor için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

For Honor oyunu Ubisoft'un çıkardığı ve pek çok oyuncu tarafından sevilerek oynanan bir oyundur. Savaş oyunlarından olan For Honor oyunu için sistem gereksinimleri oyun severler tarafından çok sık araştırılmaktadır. Peki For Honor sistem gereksinimleri neler? For Honor İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimleri hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

 

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Ubisoft'un zamanında en ses getiren oyunlarından olan For Honor çevrimiçi özellikleri ile dikkat çekmektedir. Çok sık tercih edilen ve bir bilgisayar oyunu olan For Honor oyununun oynanabilmesi için bilgisayarların bazı gereksinimlere ihtiyacı bulunmaktadır.

For Honor Sistem Gereksinimleri Neler?

Bir oyunun bilgisayarda oynanabilmesi için bazı özelliklere dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle oyunun ne kadar yer kapladığı, işletim sistemi ve ekran kartı gibi özelliklerinin oyunun oynanacağı bilgisayar ile uyumlu olması gerekmektedir. For Honor bu oyunlardan birisidir.

For Honor oyunu oyunculara geleneksel savaş atmosferini ve zorluğunu yaşatmaktadır. Özellikle savaş oyunu sevenler tarafından çok sık takip edilmektedir. Fakat bu oyunu oynamadan önce sistem gereksinimlerine bakılması gerekmektedir.

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For Honor İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

For Honor oyunu almadan önce dikkat edilmesi gereken oyunun özellikleridir. Bu anlamda önerilen ve minimum sistem gereksinimleri bulunmaktadır. For Honor oyunu için gereken minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 - bit

- İşlemci. Intel Core i3 - 550 / AMD Phenom II X4 955

- Bellek: 4 GB RAM

- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX660 / GTX750ti / GTX950 / GTX 1050 2 GB VRAM veya daha fazlası / AMD Radeon HD6970 / HD7870 / R9 270 / R9 370 / RX460 2 GB VRAM veya daha fazlası

- Ağ: Genişbant internet bağlantısı

- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

- Ses Kartı: Direct X ile uyumlu olması gerekmektedir.

Oyun için önerilen sistem gereksinimleri ise şunlardır:

- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 - bit

- İşlemci. Intel Core i5 - 2500 / AMD FX - 6350

- Bellek: 8 GB RAM

- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX770 / GTX970 / GTX1060 3 GB VRAM veya daha fazlası / AMD Radeon R9 280X / R9 380 / RX 470 3 GB VRAM veya daha fazlası

- Ağ: Genişbant internet bağlantısı

- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

- Ses Kartı: Direct X ile uyumlu olması gerekmektedir.

 

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