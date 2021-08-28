Football Manager (FM) 22 ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

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Football Manager 2022, çıkış tarihi ile gündemde yer alıyor. Oyunseverlere teknik direktörlük deneyimi sunan FM, 2022 versiyonu ile erişime açılacak. Genellikle yaz transfer dönemlerinin sona ermesinin ardından erişime açılan oyun için beklentiler artmaya başladı. İşte, FM 2022 çıkış tarihi

FOOTBALL MANAGER (FM) 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geçtiğimiz yıl pandemi koşullarının da etkisiyle oldukça geç bir tarih olan 24 Kasım tarihinde erişime açılan Footbal Manager bu yıl ise 9 Kasım 2021 tarihinde oyunseverler ile buluşacak.

Oyunun erken satış fiyatı 269 TL olarak belirlenirken, 9 Kasım itibariyle satış fiyatının 300 TL olması bekleniyor.

FM 2022 STÜDYO DİREKTÖRÜ MİLES JACOBSON'DAN TRANSFER BÜTÇESİ VE COVİD AÇIKLAMASI

"FM ve SI'nın dışında Covid futbol dünyasında da sorunlar oluşturuyor. Virüs dünya çapında oyuncuları etkilemeye devam ediyor ve oynamalarını (uzun süreyle) engelliyor. Bazı bölgelerde izolasyon bir faktör olmaya devam ediyor. Çoğu ligde taraftarların geri dönmesine izin verildi ve bunu görmek harika. Ancak ya düzenlemeler ya da bazı durumlarda taraftarların büyük bir kalabalığın parçası olmaya hazır hissetmemesinden dolayı eski kapasiteden oldukça uzağız.

Güncel transfer döneminde gördüğümüz gibi çoğu kulübün finans durumu şartlar nedeniyle kötüye gitti ve bu normal şartlar altında gerçekleşmeyecek anlaşmaların yapılmasına neden oldu. FM21'de bunların çoğunu tahmin etme şeklimizden ve oyundaki transfer sisteminin gerçek dünyada mevcut olan para miktarına göre daha esnek olmasını sağlamak için yaptığımız değişikliklerden memnunum, ancak bunların bazıları bizi bile şaşırttı.

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Sonuç olarak, bu alanı mümkün olduğunca doğru yapmak için FM22'deki transfer sisteminde daha fazla değişiklik yaptık. Normalden çok fazla kulüp oyuna daha düşük bütçe ile veya oyuncularını satmak zorunda kalma pozisyonundayken (gerçek hayatta olduğu gibi) başlayacak. Diğerleri takım boyutlarını veya maaş giderlerini azaltmak ile uğraşacaklar.

Ancak değişmeyecek olan tek şey şudur: oyunlarımız gerçek dünyadan bir kaçış OLMALIDIR. Bu nedenle, oyunda yine Covid OLMAYACAK. Oyuncular Covid yüzünden maç kaçırmayacak, tatilden döndüklerinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek ve hayır, bazı oyuncular yerel izolasyon kurallarına uymadığı için dostluk maçlarını sonlandırmak üzere sahaya gelen sağlık görevlileri olmayacak.

Kalabalıklar pandemi öncesinde olduğu şekilde stadyumu dolduracak ve kulüplerin finans durumları zamanla normale dönecek. Geçen yıl sizin de oyladığınız şekilde el sıkışma da oyunda var olmaya devam edecek.

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Yardıma ihtiyaç duyan kişiler bir düğmeye tıklayarak ulaşabilsin diye seçilen ruh sağlığı yardım kuruluşları için de ücretsiz reklamlar (FM21'de 100 milyondan fazlası sunuldu) sunmaya devam edeceğiz.

Pandemi yakın zamanda bitmeyebilir. Ancak FM22'de mümkün olduğunca bitmiş olacak. Yalnızca finansal başlangıç noktasını oyunda gerçek hayattakine mümkün olduğunca yakın tutmaya çalıştığımız için ilk yılda büyük transfer bütçeleri beklemeyin..."