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Haber Giriş: 25.11.2020 - 07:23 | Son Güncelleme:

Football Manager 2021 satışa sunuldu

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Football Manager 2021 satışa sunuldu
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Beklenen gün geldi, Football Manager 2021 Epic Games Store ve Steam’de çıkışını gerçekleştirdi.

FM21’i çıkış öncesi Betasından itibaren oynayan menajerlerin tek yapması gereken oyundan çıkmak ve Epic Games Launcher veya Steam’i baştan başlatarak oyunun çıkış versiyonuna yükselmesini sağlamak. Betadaki tek kişilik ilerlemeniz, ana oyuna da tamamen aktarılacak.

FM21’in tam versiyonu, Beta sırasında yapılan çok sayıda iyileştirmeyi de içeriyor. Ayrıca Steam Workshop erişimi ve oyun içi editörleri de sunulmuş durumda.

Menajerler yeni oynanış sistemleri, artırılmış analiz seviyesi ve ellerindeki ek bilgi ve kaynaklar sayesinde takımlarının saha içi ve dışındaki başarıları üzerinde her zamankinden çok kontrol sahibi olacaklar.

Football Manager 2021 satışa sunuldu

Futbolcular ve basın ile olan etkileşimler elden geçirilerek daha gerçeğe yakın bir deneyim yaratıldı, ayrıca maç günleri de maç öncesi ve maç sonrası etkinlikler de dahil olmak üzere bir çok grafiksel ve sunuma yönelik iyileştirmelerle çok daha göz alıcı hale getirildi.

FM21 Mobile serinin en uluslararası seçenekli oyununda üç yeni ülke daha ekliyor – Arjantin, Kanada ve Meksika. Ayrıca taktikler, etkileşim ve dinamikler gibi hazırdaki sistemlerde de çeşitli iyileştirmeler yaptık.

iOS ve Android’deki FM21 Touch ve FM21 Xbox Versiyonu, FM kadrosuna 1 Aralık 2020’de katılacak, FM 2021’in Nintendo Switch versiyonu ise yıl sonundan önce piyasada olacak.

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