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Teknoloji
Haber Giriş: 25.09.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Football Manager 2021 ne zaman çıkıyor? Tarih belli oldu

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Football Manager 2021 ne zaman çıkıyor? Tarih belli oldu
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Football Manager 2021, 24 Kasım’da Epic Games Store ve Steam üzerinden yayınlanacak. Bu yıl FM serisi hiç olmadığı kadar çok platformda çıkış yapacak ve buna 2007’den beri ilk kez geri döndüğü Xbox da dahil.

FM21 menajerlerin rolüne daha da odaklanıyor ve menajerlerin kişiliklerini ve yeteneklerini geliştirmeleri için daha da fazla sayıda araç ekliyor. Yeni özellikler ve geliştirmeler otantik bir futbol deneyimi sunarken, yeni derinlik ve drama özellikleri de ekliyor. Bu yeni özellikler ve lisans güncellemeleri Ekim ayının başından itibaren Football Manager sosyal medya kanalları ve Football Manager web sitesi üzerinden açıklanacak.

Sports Interactive’in stüdyo yönetmeni Miles Jacobson konuyla ilgili şu sözleri kaydetti:

Football Manager 2021 stüdyomuz için tarihi bir oyun. FM’i ilk kez hiç olmadığı kadar çok platforma getiriyoruz ve daha fazla sayıda oyuncuya favori takımlarının başına geçme şansı veriyoruz.”

Football Manager on yılı aşkın süredir ilk defa Xbox’a dönüyor. Yıl sonundan önce çıkacak olan Football Manager 2021 Xbox Edition oyunun popüler Touch serisi baz alınarak özel olarak hazırlanmış bir versiyonu ve Xbox kontrolcüleriyle daha iyi performansı vermesi için tasarlanmış durumda.

FM21 Xbox, Xbox Store üzerinden sunulacak ve bir Play Anywhere dijital oyunu olacak, yani oyuncular kayıtlarını Xbox konsolları ve Windows 10 PC’leri arasında kullanabilecekler. Oyun hem Xbox One, hem de yeni nesil Xbox konsolları – Xbox Series S ve Xbox Series X – için çıkacak ve oyunu tek bir kez alarak tüm Xbox ekosisteminde oynayabileceksiniz.

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