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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 20.03.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

Football Manager 2020, kısa süreliğine bedava oynanabilecek

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Football Manager 2020, kısa süreliğine bedava oynanabilecek
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Dünyanın önde gelen futbol oyun serisinden biri olan Football Manager 2020, koronavirüs salgını nedeniyle evinde zaman geçirmek durumunda kalanlar için ücretsiz oldu.

25 Mart tarihine kadar Steam hesabınızdan Football Manager 2020'yi ücretsiz olarak kütüphanenize indirebilirsiniz. Bu tarihten itibaren ise oyun tekrar ücretli olarak dağıtılmaya devam edecek. Steam hesabı açmanız için herhangi bir ücret ödemeniz de gerekmiyor.

Oyunun bedava olmasıyla birlikte oyuncuların Steam'e akın ettiği görüldü. Steam üzerinden 85 bin oyuncu, oyunu bilgisayarına kısa sürede indirirken, kütüphaneye eklenen oyun için ayrıca ücret ödemek durumunda kalmıyorsunuz. Diğer bir deyişle, 25 Mart'tan itibaren oyun ücretli olsa da, siz oyunu kütüphanenize zaten eklemiş olacağınızdan bir ücret ödemeyeceksiniz.

Steam dışında GOG da 27 oyunu bedava yapmış ve 30 Mart tarihine kadar oyunculara süre tanımıştı. Epic Games de, her hafta iki oyunu bedava dağıtırken, bu haftaya özel Watch Dogs'u (140 TL değerinde) bedava vermeye başladı.

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