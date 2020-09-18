FM 2020 ücretsiz oldu! İşte, FM 2020 sistem gereksinimleri bilgisi

FM 2020 24 Eylül 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Epic Games'in yeni platformu Epic Games Store üzerinden indirilebilecek olan FM 2020, ömür boyu ücretsiz olarak oynanabilecek. FM 2020 sistem gereksinimleri minimum şu şekilde olacak;

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir



İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1803/April 2018 or later) – 64-bit

Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1803/April 2018 or later) – 64-bit

İşlemci: Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 or AMD Athlon 64 – 2.2 GHz +

Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 or AMD Athlon 64 – 2.2 GHz +

Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

FM 2020 OYUN TANITIMI

Futbol kulübünüzü kendi yönteminizle yönetin. Planlama ve gelişimi daha önce hiç olmadığı kadar ödüllendiren ve menajerleri hem kendi hem de takımlarının kimliklerini geliştirmeye ve iyileştirmeye teşvik eden yeni özellikler ve oyun kontrolleri sunan Football Manager 2020'de bütün fikirler önemlidir.



Tünelde ilerleyerek heyecanı maçın tam kalbinde yaşayacağınız capcanlı bir futbol dünyasına adım atın. Burada fikirlerinizin önemi var!



Burası, planlama ve bilgi birikimini ödüllendiren bir dünya, ama diğer oyunların aksine takip edilecek, önceden belirlenmiş bir sonu ya da senaryosu yok. Sadece sonsuz sayıda olasılık ve fırsat. Her kulübün anlatacak bir hikayesi vardır ve onu yaratmak tamamen senin elinde.



Futbolun bir rüyalar oyunu olduğu söylenir. Yani, menajerler de özel bir hayalperest türü sayılır.



Onlar sorunları değil, sadece fırsatları görür: dünyanın en iyilerine karşı kendilerini kanıtlayacakları, gelişecekleri ve yeni bir futbol felsefesi aşılayacakları, yeteneklerin çekirdekten yetişeceği, kulübün daha yukarılara zorlayacağı ve kupaya dair o bekleyişin sonuna ulaşacakları şanslar.



Zirveye nasıl ulaşacağınız size kalmış... Kararları alan sizsiniz, sonuçlarına da hazır olun...