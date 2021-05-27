Flutter Nedir? Neden Flutter Öğrenmek Gerekir? Flutter'in Tüm Özellikleri

Flutter, çapraz bir platforma verilen isimdir. Aynı altyapıyı kullanarak hem Android hem de IOS tabanlı çeşitli uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Flutter Nedir?

Mobil uygulama geliştirmesi için pek çok programlama aracı vardır. Bunlardan birisi de 2017 yılında Google tarafından uygulanan bir uygulamadır. Çapraz bir platform olan Flutter ile aynı alt yapıyı kullanarak hem IOS hem de Android uygulamalar gerçekleştirebilirsiniz. Flutter aracılığı ile yazılım geliştirmesi ortaya çıkarabilmek için Dart isminde bir programlama dili kullanmak gerekir. Flutter iki ana bölümden meydana gelir. Bunlar ise,

SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) : Uygulamalarınızı daha kolay ve hızlı bir şekilde geliştirebilmeniz için pek çok aracı hizmetinize sunar. SDK yazdığınız kodu hem Android hem de IOS için deneyebilmenizi olanak sağlar.

Framework (Birçok UI ve kütüphaneler) : Yazılım geliştirirken tercih edilen pek çok UI bileşeni (text inputlar, buttonlar vb.) size hizmet sunar. Bu bileşenleri projelerinize göre farklı şekillerde de özelleştirebilirsiniz.

Neden Flutter Öğrenmek Gerekir?

Flutter öğrenmek pek çok şey için gereklidir. Flutter kullanarak geliştirme işlemi yapan bazı markalar ise şunlardır:

Kolay Öğrenilebilir: Flutter, aynı zamanda modern bir framewoktür. Çeşitli mobil uygulamaları ise, onunla geliştirmek oldukça basittir. Eğer daha önceden Seift, Java ya da React Native kullandıysanız Flutter’in ne kadar farklı olduğunu hemen anlayabilirsiniz.

Üretkenliği Artırır: Hot-Reload özelliği ile kod üzerinde yaptığınız değişikleri aynı zamanda uygulamanız üzerinden de kolaylıkla görebilirsiniz. Bu özellik yazılım geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır ve üretkenliğinizi de arttırır.

Girişimciler İçin İdealdir: Eğer fikrinizi hızlı bir şekilde yatırımcılara göstermek istiyorsanız kullanabileceğiniz Flutter doğru bir teknolojidir.

Flutter'in Tüm Özellikleri

Flutter, kolay öğrenilebilir bir özelliğe sahiptir. Pek çok mobil uygulamayı bununla gerçekleştirmek oldukça kolaydır.

Üretkenliğinizi arttırmaya yardımcı olur. Bu özellik de yazılım sürecini önemli ölçüde etkiler.

Girişimci kişilerin kullanması da gereklidir.