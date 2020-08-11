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Teknoloji
Haber Giriş: 11.08.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Flight Simulator, Xbox Game Pass Ultimate’a geliyor

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Flight Simulator, Xbox Game Pass Ultimate’a geliyor
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Microsoft’un en eski oyun markası olan Flight Simulator uzun bir aradan sonra 4K çözünürlükteki grafikleri ile Microsoft’un bilgisayar ve konsolda 150’den fazla oyun sağlayan üyelik servisi Xbox Game Pass Ultimate’a geliyor.

Yeni Fligth Simulator oyununda oyuncular 2 milyondan fazla şehrin, 1,5 milyar binanın, gerçek dağların, yolların, ağaçların, nehirlerin, hayvanların, trafiğin ve daha fazlasının bulunduğu dünyada gezinecek. Hafif uçaklardan ticari jetlere kadar çok çeşitliliğe sahip uçaklarla, etkileşimli ve vurgulu araç rehberi ve kontrol listeleriyle seviyelere göre ölçeklenen deneyim sayesinde oyuncular pilotluğu gerçeğe yakın şekilde deneyimlemeyebilecek. Doğru rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık, nem, yağmur ve şimşek dahil olmak üzere dinamik hava durumuna sahip olan oyun, gerçek zamanlı hava durumuyla gece veya gündüz uçma imkanı sağlayacak.

Aylık bir ücret karşılığında 150’den fazla bilgisayar ve konsol oyununa erişim sağlayan Xbox Game Pass Ultimate’ın bünyesinde Football Manager 2020, Forza Horizon 4 ve Sea of Thieves gibi oldukça popüler bilgisayar oyunları bulunuyor. Üstelik aynı Flight Simulator’da olacağı gibi Microsoft’un tüm özel oyunları çıktıkları gün Game Pass kütüphanesindeki yerini alıyor.

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