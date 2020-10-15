Fizz Counter (Ct) - Fizz Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Fizz dalgaların dümencisi olarak bilinmektedir. LoL karakterlerin olan Fizz hem karada hem de suda yaşan bir yordle olmaktadır. Fizz Counter Counter'ın yetenekleri ile birlikte güçlü ve zayıf karakterleri bulunmaktadır.

Fizz Counter Karşı Güçlü Rakipleri

LoL karakterlerinin oyun içerisinde pek çok rakibi bulunur. Fizz'e karşı olan güçlü rakipler ise şunlardır:

- Ryze

- Kayle

- Lissandra

- Mordekaiser

- Annie

- Diana

Fizz Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Fizz sık sık batıl inançlı kaptanlar tarafından denize bırakılmış adakları alıp getirmektedir. Fakat denizciler onunla terse düşmemeleri gerektiğini ve onu hafife alanların başına neler geldiğinin hikayesini bilmektedirler. Fizz çoğu zaman ne yapacağı belli olmayan bir karakterdir. Derinlerde canavarlara hükmetmektedir. Ayrıca dost veya düşman fark etmeden kafa karıştırır ve bundan zevk alır. Fizz'e karşı olan zayıf rakipler ise şunlardır:

- Karthus

- Twisted Fate

- Veigar

- Katarina

- Anivia

- Syndra

Fizz Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

LoL karakterlerinden Fizz'in pek çok yeteneği bulunmaktadır. Oyun içerisinde bunu bilmekte fayda vardır. Fizz karakterlerinin yetenekleri şunlardır:

- Fizz çevik bir karakterdir. Özellikle birimden geçmesine ve saldırılardan daha az hasar almasını sağlamaktadır.

- Fizz hedefi deşip geçecek büyü hasarı verebilir ve vuruşları etkilidir.

- Fizz saldırıları düşmanlarını kanatacak kadar birkaç saniye boyunca büyü hasarı verir. Diğer bir saldırıyı bonus hasarı vermek ve fazla saldırıya teşvik etmek için güçlendirebilir.

- Havaya zıplayıp zıpkınına zerafet ile iniş yapabilir. Bu sayede hedef alınmaz bir hale gelir.

- Fizz hedefe bir balık atar ve ona temas eden bir şampiyona yapışır ve onu yavaşlatabilir. Daha sonra bir köpek balığı zeminden fırlar. Hedefi vurur ve yakınındaki düşmanları savurur.