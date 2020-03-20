Fiyatı 160 TL'yi bulan iki oyun ücretsiz oldu

İçinde yüzlerce oyunu barındıran ve her hafta oyuncularına bedava oyun dağıtmasıyla bilinen Epic Games, bu haftanın süprizini açıkladı. Değeri 160 TL'yi bulan Watch Dogs ve The Stanley Parable isimli oyunlar ücretsiz hale getirildi. Epic Games'e üyeliği olanlar bu oyunları kütüphanesine ücretsiz olarak ekleyebilecek. Epic Games'in üyeliğinin herhangi bir ücreti bulunmadığından kullanıcıların bu oyunları oynaması için herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor.

Watch Dogs, ilk kez bedava olmuyor. Yapımcısı Ubisoft, daha önce de Uplay platformunda oyunu kısa süreliğine bedava dağıtmış ve oyunculardan yoğun ilgi görmüştü. 2014 yılında piyasaya sürülen oyunun halen bu denli ilgi görüyor olması da dikkatlerden kaçmıyor.

Haftanın bir diğer ücretsiz oyunu olan The Stanley Parable ise bağımsız bir yapım. İlginç interaktif hikayesiyle öne çıkan oyunun açıklama kısmında şu satırlara yer veriliyor:

"The Stanley Parable, bir birinci şahıs keşif oyunudur. Stanley olarak veya Stanley olmadan oynayacaksın. Bir hikâyeyi takip edeceksin veya etmeyeceksin. Bir seçeneğin olacak veya hiç seçeneğin olmayacak. Oyun bitecek veya hiç bitmeyecek. Bu dünya senin anlaman için yaratılmadı. Fakat keşfettikçe yavaş yavaş anlamlar çıkarmaya başlayacaksın, paradokslar mantıklı gelmeye başlayacak ve belki de en sonunda güce kavuşacaksın. Oyun seni savaşmaya değil, dans etmeye davet ediyor."