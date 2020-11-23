MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFitch Ratings Türk Telekom'un notunu yükseltti
GeriTeknoloji Fitch Ratings Türk Telekom'un notunu yükseltti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 23.11.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

Fitch Ratings Türk Telekom'un notunu yükseltti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fitch Ratings Türk Telekom'un notunu yükseltti
Abone Olgoogle-news

Fitch Ratings, yıllık değerlendirmesi sonrasında Türk Telekom’un kredi notunda ve görünümünde pozitif yönlü değişikliğe gitti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yıllık değerlendirmesi sonrasında Türk Telekom’un kredi notunda ve görünümünde pozitif yönlü değişikliğe gitti. Fitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu “AA+ (tur)” dan “AAA (tur)” a yükseltti. Kuruluş ayrıca Türk Telekom’un yerel para birimi notunu (IDR) teyit ederek Görünümü ‘Negatif’ten ‘Durağan’a revize etti. Türk Telekom’un yabancı para notu (IDR) ise "BB-" ve öncelikli teminatsız yabancı para borç notu "BB-" olarak teyit edildi.

Yüzde 19 büyüme ile 20,6 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un halka arzdan bu yana en yüksek ilk 9 aylık net kârı da 2 milyar TL’yi aşmıştı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ilk 9 ayda 9,7 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom’un FAVÖK marjı ise yüzde 47 olarak açıklanmıştı.

ASUS Zenbook Flip S 13 incelemesiASUS'un yeni nesil dizüstü bilgisayarı Zenbook Flip S 13 (UX371), özellikle de iş ve eğitim odaklı bilgisayar arayanlar için biçilmiş kaftan. Oldukça ince ve hafif olan cihaz, buna karşın üstün bir performans sunuyor. Ürünü yakından inceledik. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle