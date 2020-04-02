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Teknoloji
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:01,Son Güncelleme:/

Fitbit Charge 4 duyuruldu: Özellikleri ve fiyatı belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Fitbit Charge 4 duyuruldu: Özellikleri ve fiyatı belli oldu
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Dünyanın önde gelen akıllı bileklik üreticilerinden biri olan Fitbit, yeni bilekliği Fitbit Charge 4'ü gün ışığına çıkardı. İşte yeni bilekliğin merak edilen tüm özellikleri ve fiyatı...

Fitbit Charge 4, diğer modellerden farklı olarak içerisinde yer alan GPS yongası ile kendini ayrıştıran bir ürün. Gri tonlu dokunmatik OLED ekran kullanan cihazın ekranında egzersiz bilgileri ve sağlık verileri görüntülenebilirken, yanında da diğer bildirimleri alabiliyorsunuz. Telefondaki uygulamaya bağlı olmaksızın da GPS yongası ile bağımsız olarak yaptığınız egzersizleri takip edebiliyor.

Dahili belleği ile 30 günlük verinizi saklayabilen ürün, nabzını ölçebilirken, uyku takibi de yapıyor ve uyku kalitenizi artırmanızı sağlıyor. Kandaki oksijen takibini de yapabilen Fitbit Charge 4, su altında da kullanılabiliyor. Yani yüzerken de ürünü bileğinizden çıkarmak durumunda değilsiniz.

GPS kullanımda olduğunda 5 saate kadar dayanan bataryası, GPS kapalıyken de 7 gün kullanım süresi sunuyor. Cihazın satış fiyatı ise 150 dolar olarak belirlendi.

Ülkemizde halihazırda satışta olan Fitbit Charge 3'ün fiyatının da 1000 TL olduğunu hatırlatalım.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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