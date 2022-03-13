FIRST Robotics Competition’ın İstanbul etabı düzenlendi

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Dünya çapında her yıl 33 ülkeden 100 bine yakın öğrenciyi ağırlayan uluslararası robot yarışması 30 yılı aşkın süredir öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak üzere ABD’de düzenlenen FIRST Robotics Competition (FRC), son 8 yıldır ülkemizdeki liseli gençlerin STEM+A (Science, Technology, Engineering. Mathematics + Art) bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarında liderlik yeteneklerini, geliştirmelerine destek oluyor. Türkiye’de Fikret Yüksel Vakfı tarafından organize edilen liselerarası global robot yarışması FRC etkinliğinin ilk ayağı İzmir’de 4-6 Mart tarihleri arasında düzenlendi.

Yarışmanın 15-17 Mart tarihlerinde Volkswagen Arena’da İstanbul ayağının gerçekleştirilmesiyle birlikte ABD’deki global organizasyona katılacak diğer takımlar da belli oldu. Türkiye’den 44; İsviçre, Endonezya, Brezilya ve Kazakistan’dan birer takım ile toplam 4 takımın yarıştığı tema sponsorluğunun BOEING olduğu etkinliğin bu yılki teması "Rapid React (ulaşım ve taşımacılık) olarak belirlenmişti. Türkiye’de bu yılki toplam takım sayısı 107’ye ulaştı ve Türkiye, 2020 ile 2022 yılları arasında dünyada FRC kapsamında hızla büyüyen ülke oldu.

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TurkNet’in iletişim tarafında destek verdiği etkinlikte, robotlarını tasarlayarak yarıştıran takımlar, aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmaları ile topluma fayda sağlayacak fikirler üretti. İki Regional’da kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği ve 18 – 20 Mart arası Bosphorus Regional olarak devam ediyor. Liseli takımlar hem mekanik hem de sosyal alanda olmak üzere toplam 12 takım dünya şampiyonasına gitmek için hak kazanacak.