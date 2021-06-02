Firewall nedir ve ne işe yarar? Firewall nasıl çalışır ve kapatılır

Firewall sistemleri yani güvenlik duvarları, gelen ve giden tüm ağ trafiğini detaylı olarak kontrol eder ve bazı filtrelerden geçirerek, ağ trafiği içinde bulunan zararlı eylemleri durdurmayı amaçlar. Bu sayede de ağ güvenliği sağlanır.

Firewall Nedir ve Ne İşe Yarar?

Firewall ya da güvenlik duvarı olarak bilinen bu program, en temel tanımı ile bilgisayarlar için üretilen güvenlik sistemlerini ifade eder. Firewall ya da güvenlik duvarı olarak da bilinen cihazları ise bu yazılımları uygun donanımlarla birleştirerek onları uyumlu bir hale getirmeye çalışır. Güvenlik duvarının en önemli görevi, ağ üzerinde kendine gelen paketlerin daha önce tanımlanmış kurallar çerçevesinde ulaşması gereken yerlere gidip gitmeyeceğine karar verir.

Güvenlik duvarı, tanımlı kurallara uyan paketlerin geçişine izin verir fakat mevcut kurallara uymayan paketlerin geçişini engel olur. Bu sayede de yüksek oranda koruma sağlar. Genellikle güvenlik duvarının basit versiyonları daha çok bireysel müşterilerin kullanımına sunulurken daha komplike ve sistemli versiyonları ise, daha çok şirketler için geliştirilir.

Firewall Nasıl Çalışır ve Kapatılır?

Firewall cihazları ya da yazılımların en önemli görevi, kullandığınız ağı güvenilmeyen özellikle de internet gibi dış ağlar üzerinden gelebilecek çeşitli zararlı saldırılara ve trafiğe karşı korumayı amaçlar. 25 yılı aşkın süredir büyük şirketler tarafından firewall cihazları kullanılıyor. Günümüzde bu cihazlar restoranlar, hastaneler, dükkanlar, kafeler ve benzeri küçük işletmelerde de sıkça kullanılıyor.

Güvenlik duvarı, ağınızda korumayı sağlarken üzerinde önceden belirlenmiş olan kuralları işleyerek internet trafiğinizi denetlerler. Firewall, güvenlik politikanıza aykırı olan bir ağ trafiği tespit ederse bunların ağınıza erişmesine engel olur. Aynı zamanda güvenli bir katman sağlayarak internet veri akışındaki trafiği bloke eder. Firewall cihazlarını evinizi 7/24 korumakla görevli olan güvenlik görevlisi olarak düşünebilirsiniz. Bu cihazlar sayesinde ağınıza sizin kriterleriniz dışında kalan hiçbir ağ katılamaz.