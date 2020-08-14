Firefox'un mimarı Mozilla'yı koronavirüs salgını vurdu

Koronavirüs salgınında kimi teknolojileri gelirlerini daha da artırırken, bazıları ise gelirleri bakımından çok daha kötü bir duruma geldi. İbrenin eksiyi gösterdiği şirketlerden biri de Firefox'un arkasındaki isim olan Mozilla oldu.

Firefox web tarayıcısı ve Thunderbird mail istemcisi ile kullanıcıların yakından tanıdığı Mozilla, pandemi süresince gelir kaybına uğradı ve yeniden yapılanma gerekliliği ortaya çıktı. Bu da beraberinde küçülmeyi getirdi.

Mozilla'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre şirketin ürünleriyle geleceğe kalabilmesi için yeniden yapılanmaları gerekiyor ve bu kapsamda 250 kişinin işine son verilecek.

Mozilla'nın yeni süreçte Firefox'a daha fazla yoğunlaşacağı ve bu tarayıcıya VPN dahil bazı ek özellikleri dahil ederek kullanıcı kazanmaya çalışacağı belirtiliyor.



