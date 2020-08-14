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Teknoloji
Haber Giriş: 14.08.2020 - 08:21,Son Güncelleme:

Firefox'un mimarı Mozilla'yı koronavirüs salgını vurdu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Firefox'un mimarı Mozilla'yı koronavirüs salgını vurdu
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Firefox isimli web tarayıcısıyla milyonlarca kullanıcının yakından tanıdığı Mozilla, zor günler geçiriyor. Koronavirüs salgınından etkilenen şirket, küçülme kararı aldı, işten çıkarmalar başladı.

Koronavirüs salgınında kimi teknolojileri gelirlerini daha da artırırken, bazıları ise gelirleri bakımından çok daha kötü bir duruma geldi. İbrenin eksiyi gösterdiği şirketlerden biri de Firefox'un arkasındaki isim olan Mozilla oldu.

Firefox web tarayıcısı ve Thunderbird mail istemcisi ile kullanıcıların yakından tanıdığı Mozilla, pandemi süresince gelir kaybına uğradı ve yeniden yapılanma gerekliliği ortaya çıktı. Bu da beraberinde küçülmeyi getirdi.

Mozilla'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre şirketin ürünleriyle geleceğe kalabilmesi için yeniden yapılanmaları gerekiyor ve bu kapsamda 250 kişinin işine son verilecek.

Mozilla'nın yeni süreçte Firefox'a daha fazla yoğunlaşacağı ve bu tarayıcıya VPN dahil bazı ek özellikleri dahil ederek kullanıcı kazanmaya çalışacağı belirtiliyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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