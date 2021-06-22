Firefox İndir - Firefox nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Firefox uygulaması

Firefox Mozilla firefox olarak adlandırılan bir tarayıcıdır. İlk kez piyasaya 2002 yılında sürülmüştür. Kısa süre içerisinde en çok kullanılan tarayıcılardan biri haline gelmiştir.

Firefox Nedir ve Ne İşe Yarar?

Firefox 2002 yılında piyasaya sürülmüş olan bir tarayıcıdır. Toplam 97 dili destekleyen bir tarayıcı olan Mozilla Firefox mozilla vakfı tarafından oluşturulmuştur. Firefox açık kaynak kodlu olan bir web tarayıcısıdır. Firefox tarayıcısı ve uygulaması ile birlikte internette özgürce gezinti yapabilirsiniz. Siteler arasında geçişlerinizi hızlı yapabilir ve çerezleri de isteğinize göre silebilirsiniz. Firefox daha önce girmiş olduğunuz internet geçmişinizi de saklı tutar. Böylece bu sitelere tekrardan erişim sağlayabilirsiniz. Tarayıcı içerisinde sonsuz sekme açabilir ve sekmeler arasında hızlı bir geçiş yapabilirsiniz. Böylece internette ki sörf keyfinizi bu tarayıcı sayesinde iki katına çıkarabilirsiniz.

Firefox Nasıl İndirilir?

Firefox uygulamasını indirmek için Firefox'un resmi internet sitesini kullanabilirsiniz. Resmi internet sitesinde daima güncel linkler bulunmaktadır. Bu şekilde uygulamayı hızlıca sisteminize kurabilirsiniz. Firefox'u tabletinize ya da telefonunuza kurmak için ise hem Android hem de IOS'un uygulama indirme marketini kullanabilirsiniz. Burada bulunan arama kutucuğuna "Firefox" yazarak bu tarayıcıyı hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

Firefox IOS App Store İndirme Linki

Firefox için apple kimliğiniz ile indirebileceğiniz ios indirme linki;

" https://apps.apple.com/tr/app/firefox-private-safe-browser/id989804926?l=tr "

FİREFOX IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Firefox Android Google Play İndirme Linki

Android işletim sistemlerine aşağıda yer alan linki kullanarak indirme işlemini başlatabilirsiniz;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox&hl=tr&gl=US "

FİREFOX ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Firefox Nasıl Yüklenir?

Firefox uygulamasını sisteminize yüklemek için bir google play ve ios apple kimliğinize ihtiyacınız vardır. Öncelikle market uygulamasına giriş yapın buradan firefox aratması yaptıktan sonra yükle seçeneğine tıklayın. Yükle ve indir seçeneğine tıkladıktan sonra apple kimliğiniz ya da android kullanıyorsanız android kimliğiniz sorulacaktır. Bu bilgileri de doğru bir şekilde girdikten sonra Firefox uygulamasını yükleyebilirsiniz.

Firefox Nasıl Kullanılır?

Firefox uygulamasının sade bir ara yüzü bulunmaktadır. Sade bir ara yüzü bulunduğundan dolayı kullanımı kolaydır. Firefox uygulamasını yükledikten sonra ara yüzde orta üstte büyük bir arama butonu bulunmaktadır. Buraya istediğiniz internet sitesini girerek doğrudan o internet sitesine giriş sağlayabilirsiniz. Hemen ana sayfanın sağ alt köşesinde ise ayarlar butonu bulunmaktadır. Ayarlar butonuna tıkladıktan sonra bu tarayıcıda istediğiniz gibi ayarları yapabilirsiniz. Sağ üstte ise bir artı butonu bulunuyor. Artı butonuna tıklayarak yeni bir sekme açabilirsiniz. Yeni bir sekme açtıktan sonra birden fazla site arasında gezinti yapabilirsiniz.

Ayarlar kısmında ise internet geçmişi bulunmaktadır. İnternet geçmişine tıkladıktan sonra geçmiş internet sitelerinizi de burada görüntüleyebilirsiniz.

Firefox'un Özellikleri Neler? Firefox İncelemesi

- Tüm parolarınızı kontrol eden bir ana parola yer almaktadır. Ana parolayı kendinize göre belirleyebilrisiniz.

- Mozilla firefox programında sekmeler arasında arama yapabilirsiniz.

- Mozilla diğer uygulamalara göre daha az RAM kullanmaktadır.

- Donanım ivmesi özelliklerini açarak Firefox uygulamasını hızlandırabilirsiniz.

- Mozilla firefox programında araç çubuğunu kendinize göre özelleştirebilirsiniz.

- Klavye komutları ile firefox uygulamasında hızlı işlemler yapabilirsiniz.

Firefox Nasıl Silinir?

Firefox uygulamasını silmek için market uygulamasına giriş sağlayabilirsiniz. Buradan uygulamayı bularak firefox uygulamasını silebilirsiniz.