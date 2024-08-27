Fintek girişimleri için yeni fırsat

Haberin Devamı

Program, girişimlerin Mastercard global ağı üzerinden iş partnerleri ve yatırımcılarla bağlantı kurmalarını sağlarken, Mastercard ve sektör uzmanlarıyla birlikte yoğun bir eğitim programından geçirerek ölçeklenme süreçlerini hızlandırıyor. Mastercard Lighthouse programının başvuruları, www.turkiyelighthouse.com websitesi üzerinden açıldı.

Ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Mastercard, Nordik ve Baltıklar’da başarılı sonuçlar elde eden Lighthouse programının Türkiye ayağına start verdi. Türk fintek girişimlerinin yatırım bulmalarını kolaylaştırmak, potansiyel müşteriler ve iş ortakları ile bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla kurulan program, girişimlerin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş destekler sunuyor. Program ödeme sistemleri, siber güvenlik ve risk, finansal destek ve yatırım, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık, pazarlama teknolojileri, verimlilik, veri ve analitik ile KOBİ çözümleri olmak üzere 8 ana dikeye odaklanıyor. Program start-uplara operasyonel gelişim, finansal kuruluş ve yatırımcı temasları konusunda Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarıyla sağladığı partnerliklerle program özelinde destek sağlıyor.

Haberin Devamı

Programın başvuruları internet üzerinden Ağustos-Eylül ayları arasında yapılacak ve değerlendirme süreci sonunda seçilecek start-uplar, jüri karşısına çıkacak. Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen start-uplar programa kabul edilecek ve resmi olarak duyurulacak.

Mastercard Danışmanlık Hizmetleri EEMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Muin Öztop, “Mastercard olarak, stratejik girişimlerimizle Türkiye'nin fintek ekosistemini büyütme hedefimiz bulunuyor. Lighthouse programı, bu stratejinin temel bir unsuru olarak tasarlanmış olup, yerel fintek girişimlerini uluslararası sahnede yeni zirvelere taşımak için düzenlendi. Bir hızlandırma programının çok ötesinde olan Lighthouse dahilinde; geniş ağımızda bulunan bankalar, yatırımcılar, girişimciler, girişimcilik danışmanları gibi paydaşlara erişimi artırarak ödemeler alanındaki kritik bilgi ve çözümlerimizi paylaşacak, danışman ekibimizle destek sağlayacağız. Globaldeki dijital dönüşümü ve inovasyonu destekleyen çeşitli uygulama ve ürünlerimizin yanı sıra, bu programın Türkiye'nin inovasyon yolculuğuna katkıda bulunacağına ve global fintek endüstrisinde lider bir konumda olmasını sağlayacağına inanıyoruz.”