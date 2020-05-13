Fintech sektörünün önemi COVID-19 ile daha iyi anlaşıldı

Yeni tip korona virüs Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına aldı. Birçok ülke, sağlık sorunlarının yanında ekonomik zorluklarla da uğraşmak zorunda kaldı. Ancak mali sisteminde finansal teknolojileri başarıyla uygulayan Türkiye gibi ülkeler bu sıkıntıları en az seviyede hissetti. Özellikle virüsün yayılmasını önlemek için hayata geçirilen temassız ödeme limitinin 250 TL’ye yükseltilmesi bile fintech yatırımlarının ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu gösterdi.

Yurt içinde ve yurt dışında finansal inovasyonun gelişmesine katkıda bulunmak üzere çalışmalarını sürdüren Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği (FINTR), araştırma şirketi Forrester tarafından yayınlanan bir rapora dikkat çekiyor. Rapora göre, pandemiyle birlikte fintech yatırımları 2020 yılının ilk çeyreğinde bir azalmaya gitti. Pandemi dönemindeki yatırımların ya da gelirlerin azalması fintech alanına özgü bir durum olmasa da süreçte görülen başarılı fintech uygulamaları da düşünüldüğünde bu krizi fırsata çevirebilecek çevikliğe sahip birkaç alandan bir tanesinin de yine fintech olarak ön plana çıktığı vurgulanıyor.

FINTR Başkanı Demet Zübeyiroğlu, rapordaki rakamlara göre 2020’nin ilk çeyreğinde küresel fintech yatırımlarının 5,78 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 7,77 milyar dolar değerindeydi. 2019’un üçüncü çeyreğinde ise fintech yatırımları 12,59 milyar dolar değerine ulaşmıştı. Bu rakamların COVİD-19 yüzünden aynı seviyeyi 2020’de görmesi çok mümkün gözükmese de pandemi sonrasında yapılacak doğru planlama ile bu seviyeleri 2021’de de görmek hayal değil” dedi.

Yatırımcıların gittikçe daha temkinli davranmaya başladığı görülse de iş dünyasında hem karlılığı korumak hem de sürdürülebilir bir iş planı için fintech şirketlerinin bir anahtar olacağını belirten Zübeyiroğlu, doğru proje ve ürünlere odaklanan fintech şirketlerinin değerlerini artıracağına, yolun başında olanların ise kısıtlı olacak yatırımlardan faydalanacak şanslı yapılardan olacağına inandıklarını söyledi. Özellikle pandemi sürecinde rüştünü ispatlayan fintech şirketlerinin tüm sektörler için fayda sağlamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.



