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Teknoloji
Haber Giriş: 06.05.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

FinTech 101 Eğitim Programında 9. Dönem başlıyor

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FinTech 101 Eğitim Programında 9. Dönem başlıyor
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FinTech İstanbul tarafından düzenlenen FinTech 101 Eğitim Programında 9. Dönem, dijital varlık alım satım platformu Huobi'nin desteğiyle 12 Mayıs'ta başlıyor.

Bugüne kadar 8 kez gerçekleşen ve 500'ün üzerinde mezun veren FinTech 101 eğitim programı, finansal teknoloji ekosistemini öğrenmek ve bu alanda faaliyet göstermek isteyenleri, ekosistem öncüleri, yatırımcıları ve oyuncuları ile bir araya getiriyor. Program kapsamında fintech konusunda ihtiyaç duyulabilecek tüm alanlara yönelik bilgiler, finansal hizmetler sektörünün uzmanları tarafından, sektörden örnekler ve canlı vakalar üzerinden aktarılırken, başarılı fintech girişimcileri ve yatırımcıları hikayelerini katılımcılara anlatıyor.

FinTech 101 9. Dönem Eğitim Programı, 12 Mayıs – 5 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Program katılımcıları sosyal mesafe önlemleri kapsamında devreye alınan bu uygulama sayesinde FinTech 101 Programına bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından katılabilecekler. Eğitimler, haftada üç gün, Salı – Çarşamba ve Perşembe günleri 17:00 ila 18:30 saatleri arasında yapılacak. Toplam 12 ders şeklinde gerçekleşecek programda her bir ders alanında uzman isimler tarafından katılımcılara aktarılacak. Eğitim sonunda katılımcılara dijital katılım sertifikası verilecek.

Huobi Türkiye olarak Türkiye'deki finansal teknoloji ekosisteminin büyümesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş, FinTech 101 Programına sundukları destek hakkında şunları söyledi: “Huobi Türkiye ekibi olarak ülkemiz için stratejik öneme sahip olduğunu düşündüğümüz finansal teknoloji ve blokzinciri alanındaki eğitim ve farkındalık faaliyetlerine destek olmak istiyoruz. Ülkemizin bu alanda sahip olduğu müthiş bir yetenek havuzu var. FinTech İstanbul'un başlattığı bu faydalı eğitim programının gelecek yaşamlarımızı değiştirecek pek çok yeniliğin öncüsü olacağına inanıyoruz.”

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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