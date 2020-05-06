FinTech 101 Eğitim Programında 9. Dönem başlıyor

Bugüne kadar 8 kez gerçekleşen ve 500'ün üzerinde mezun veren FinTech 101 eğitim programı, finansal teknoloji ekosistemini öğrenmek ve bu alanda faaliyet göstermek isteyenleri, ekosistem öncüleri, yatırımcıları ve oyuncuları ile bir araya getiriyor. Program kapsamında fintech konusunda ihtiyaç duyulabilecek tüm alanlara yönelik bilgiler, finansal hizmetler sektörünün uzmanları tarafından, sektörden örnekler ve canlı vakalar üzerinden aktarılırken, başarılı fintech girişimcileri ve yatırımcıları hikayelerini katılımcılara anlatıyor.

FinTech 101 9. Dönem Eğitim Programı, 12 Mayıs – 5 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Program katılımcıları sosyal mesafe önlemleri kapsamında devreye alınan bu uygulama sayesinde FinTech 101 Programına bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından katılabilecekler. Eğitimler, haftada üç gün, Salı – Çarşamba ve Perşembe günleri 17:00 ila 18:30 saatleri arasında yapılacak. Toplam 12 ders şeklinde gerçekleşecek programda her bir ders alanında uzman isimler tarafından katılımcılara aktarılacak. Eğitim sonunda katılımcılara dijital katılım sertifikası verilecek.

Huobi Türkiye olarak Türkiye'deki finansal teknoloji ekosisteminin büyümesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş, FinTech 101 Programına sundukları destek hakkında şunları söyledi: “Huobi Türkiye ekibi olarak ülkemiz için stratejik öneme sahip olduğunu düşündüğümüz finansal teknoloji ve blokzinciri alanındaki eğitim ve farkındalık faaliyetlerine destek olmak istiyoruz. Ülkemizin bu alanda sahip olduğu müthiş bir yetenek havuzu var. FinTech İstanbul'un başlattığı bu faydalı eğitim programının gelecek yaşamlarımızı değiştirecek pek çok yeniliğin öncüsü olacağına inanıyoruz.”