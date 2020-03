Final Kombat 2020'nin kazanan ismi Sonicfox oldu

Mortal Kombat 11 Official Spawn Gameplay Trailer Keith David (Mortal Kombat 11'de Spawn'ın sesi) ve Ed Boon (Yaratıcı Yönetmen, NetherRealm Studios ve Mortal Kombat'ın Yaratıcısı) tarafından yapılan tanıtımın ardından ilk kez gösterildi.



Spawn, 17 Mart'ta Kombat Paketi aracılığıyla (erken erişim) Mortal Kombat 11 kadrosuna, ardından 24 Mart'ta (geniş kapsamlı) katılacak. Kombat Pack sahipleri ayrıca 17 Mart'ta “Osh Tekk Vandal” Kotal Kahn, “Swashbuckler” Erron Black ve “Space Marine” Jacqui içeren yeni Matinee Skin Pack'in yanı sıra Spawn'dan ilham alan “Hellspawn” Jacqui Briggs karakter skin’ine erişebilecekler.



McFarlane Toys Spawn Mortal Kombat aksiyon figürü ilk kez Mortal Kombat 11'den ikonik görünümünü taklit ederek sergilendi.



“Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge” animasyon filmi fragmanı gösterildi.



DC Universe “Harley Quinn” animasyon dizisinin 2. Sezonu için yeni özel klip yayınlandı.

Final Kombat 2020 sonuçları:

SonicFox, U.S. (1)

CGL NinjaKilla_212, U.S. (2)

bc Dragon, U.S. (3)

UYU Deoxys, U.S. (4)

UYU Rewind, U.S. (5)

Noble Kombat, U.S. (6)

CGL Tweedy, U.S. (7)

PXP A F0xy Grampa, U.K. (7)

END Scar, U.S. (9)

PG Hayatei, Canada (9)

AF DizzyTT, U.K. (9)

NASR Tekken Master, Bahrain (9)

EFP Konqueror249, Brazil (13)

D2Stabs, Canada (13)

LOK Nivek, Greece (13)

Noble Semij, U.S. (13)