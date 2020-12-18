Final Fantasy VII serisine 'kötü adam' katılıyor

Sephiroth Challenge:



Bay Sakurai, oyuncuların bugün ve 23 Aralık 04:00 arasında bölüm sonu canavarı olarak Sephiroth'a karşı savaşabilecekleri özel bir sınırlı süreli etkinlik olan Sephiroth zorlu görevini açıkladı. Fighters Pass Vol. 2 veya Challenger Pack 8: Sephiroth sahibi olan oyuncular, zorlu görevi başarabilir ve 23 Aralık'tan önce Sephiroth ve yeni sahnesi Northern Cave'in kilidini açabilir.



Challenger Pack 8:



Sephiroth ayrıca Northern Cave sahnesini, bir Klasik Mod rotasını ve Final Fantasy serisinden dokuz müzik parçasını içeriyor.



Fighters Pass Vol. 2 şu anda satın alınabilir ve 23 Aralık'tan itibaren Challenger Pack 8: Sephiroth'a erişim sağlayacak, ayrıca her biri bir yeni dövüşçü, bir sahne ve birden fazla müzik parçası içeren henüz duyurulmamış üç Challenger Paketine sahip olacak.



