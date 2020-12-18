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Haber Giriş: 18.12.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

Final Fantasy VII serisine 'kötü adam' katılıyor

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Final Fantasy VII serisine 'kötü adam' katılıyor
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Final Fantasy VII serisinin ikonik kötü adamı Sephiroth, 23 Aralık'ta oynanabilir bir dövüşçü olarak Super Smash Bros. Ultimate'a katılıyor.

Sephiroth Challenge:

Bay Sakurai, oyuncuların bugün ve 23 Aralık 04:00 arasında bölüm sonu canavarı olarak Sephiroth'a karşı savaşabilecekleri özel bir sınırlı süreli etkinlik olan Sephiroth zorlu görevini açıkladı. Fighters Pass Vol. 2 veya Challenger Pack 8: Sephiroth sahibi olan oyuncular, zorlu görevi başarabilir ve 23 Aralık'tan önce Sephiroth ve yeni sahnesi Northern Cave'in kilidini açabilir.

Challenger Pack 8:

Sephiroth ayrıca Northern Cave sahnesini, bir Klasik Mod rotasını ve Final Fantasy serisinden dokuz müzik parçasını içeriyor.

Fighters Pass Vol. 2 şu anda satın alınabilir ve 23 Aralık'tan itibaren Challenger Pack 8: Sephiroth'a erişim sağlayacak, ayrıca her biri bir yeni dövüşçü, bir sahne ve birden fazla müzik parçası içeren henüz duyurulmamış üç Challenger Paketine sahip olacak.

PowerPoint kullanıyorsanız bu özellik çok hoşunuza gidecekPowerPoint Tetikleyici özelliğini kullanarak slaytlarınızdaki nesneleri hareketlendirin. Etkileyici sunumlar oluşturun. Ömer Bağcı anlatıyor...
daha fazla video için
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