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A.A.
Haber Giriş: 15.05.2020 - 09:38,Son Güncelleme:

Fildişi Sahili'nde köylere düşen Çin roketi artıkları endişeye yol açtı

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Fildişi Sahili'nde köylere düşen Çin roketi artıkları endişeye yol açtı
Fotoğraf: AP
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Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde, bazı köylere hafta başından bu yana gökten düşen füze parçaları endişeye neden oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Çin'in 5 Mayıs'ta fırlattığı ve yörüngeye yerleşen Long March 5B roketinin temel katmanıyla, üç gün önce kontrol kaybedildi.
Atmosfere kontrolsüz giriş yapan 30 metre uzunluktaki, 5 metre çapındaki bazı parçalar, Atlantik Okyanusu'na düşerken, bazı parçalar da Fildişi Sahili'nin merkez bölgelerindeki köylere düştü.

Köylüler, patlama sesleri duyduklarını ve sonrasında düşen 12 metre uzunluğundaki parçaları gördüklerinde dehşete kapıldıklarını bildirdi.

Düşen roket parçalarının Fildişi Sahili'nde zarara yol açması durumunda, Çin'in bundan sorumlu tutulacağı ifade ediliyor.

Long March 5B ile uzaya gönderilen insan taşıyacak deneysel uzay gemisi, 8 Mayıs'ta zarar görmeden Moğolistan'a iniş yapmıştı.

Roketin parçaları, son 30 yılda dünyaya düşen en büyük füze artığı oldu.

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