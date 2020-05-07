Figopara, 1 milyon dolar yatırım aldı

Firmaların işletme sermayesini genişletmek ve tedarik finansmanına aracılık etmek amacıyla kurulan fintech girişimi Figopara yatırım aldı. Sunduğu platform ile alıcı ve satıcı arasındaki ticaretin finansmanını kolay, ulaşılabilir hale getirirken, tedarik zinciri döngüsünü de hızlandırıyor. 7 Mayıs tarihi itibarıyla 1 milyon dolar yeni yatırım alan Figopara, bu kaynağı KOBİ'lere sağlanacak finansmana aracılık etmek üzere yeni teknolojiler geliştirmek için kullanacak. Yatırımı, Figopara kurucu ortakları olan Ahmet Bilgen ve Koray Gültekin Bahar'ın yanı sıra yine şirketin yatırımcılarından olan Dünya Bankası’nın kardeş kuruluşu IFC ve Revo Capital’den alırken Hasan Davcı ve Figopara CTO’su Arman Eker de bu yatırım turunda yer aldı. Orhan Ayanlar ise yeni katılan yatırımcı isim oldu.

Portföyünde 1.000’in üzerinde kayıtlı müşterisi bulunan Figopara, bugüne kadar 650 milyon TL’lik 60 bin üzerinde işleme aracılık etti.

Akbank, Fibabanka, ING Türkiye ve Yapı Kredi Bankası ile çalışan Figopara, ilk tur yatırımını ise girişim sermayesi firmalarından Revo Capital, etkin girişimcileri destekleme derneği Endeavor Catalyst ve Dünya Bankası’nın kardeş kuruluşu IFC’den almıştı.