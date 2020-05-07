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Teknoloji
Haber Giriş: 07.05.2020 - 12:27,Son Güncelleme:

Figopara, 1 milyon dolar yatırım aldı

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Figopara, 1 milyon dolar yatırım aldı
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Tedarik finansmanına aracılık eden fintech girişimi Figopara, aralarında Dünya Bankası ve Revo Capital’in de yer aldığı yatırımcılarından 1 milyon dolar yatırım aldı. Bugüne kadar KOBİ'lere 650 milyon TL’lik işlem hacmine aracılık eden Figopara, yatırımcılarından gelen kaynağı yine KOBİ'lere sağlanacak finansmana aracılık etmek üzere yeni teknolojiler geliştirmek için kullanacak.

Firmaların işletme sermayesini genişletmek ve tedarik finansmanına aracılık etmek amacıyla kurulan fintech girişimi Figopara yatırım aldı. Sunduğu platform ile alıcı ve satıcı arasındaki ticaretin finansmanını kolay, ulaşılabilir hale getirirken, tedarik zinciri döngüsünü de hızlandırıyor. 7 Mayıs tarihi itibarıyla 1 milyon dolar yeni yatırım alan Figopara, bu kaynağı KOBİ'lere sağlanacak finansmana aracılık etmek üzere yeni teknolojiler geliştirmek için kullanacak. Yatırımı, Figopara kurucu ortakları olan Ahmet Bilgen ve Koray Gültekin Bahar'ın yanı sıra yine şirketin yatırımcılarından olan Dünya Bankası’nın kardeş kuruluşu IFC ve Revo Capital’den alırken Hasan Davcı ve Figopara CTO’su Arman Eker de bu yatırım turunda yer aldı. Orhan Ayanlar ise yeni katılan yatırımcı isim oldu. 

Portföyünde 1.000’in üzerinde kayıtlı müşterisi bulunan Figopara, bugüne kadar 650 milyon TL’lik 60 bin üzerinde işleme aracılık etti. 

Akbank, Fibabanka, ING Türkiye ve Yapı Kredi Bankası ile çalışan Figopara, ilk tur yatırımını ise girişim sermayesi firmalarından Revo Capital, etkin girişimcileri destekleme derneği Endeavor Catalyst ve Dünya Bankası’nın kardeş kuruluşu IFC’den almıştı. 

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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