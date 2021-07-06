FIFA 22 ne zaman çıkacak?

FIFA 22 için çıkış tarihi merakla bekleniyor. EA Sports, geçtiğimiz yıl FIFA 21'i EA Play etkinliğinde duyurmuştu. FIFA 22 için de aynı şeyin yapılması bekleniyor. Bu yıl EA Play'in 22 Temmuz 2021'de açıklanması planlanıyor.

EA Sports yöneticilerinin ifadelerine göre, FIFA 22, Play Station 5, Xbox Series-X/S gibi yeni nesil konsollar için özel bir üretime sahip olacak.

Oyununun bilgisayar dışında, Play Station 4 ve Xbox One'da da oynanabilmesi bekleniyor.