FIFA 22 ne zaman çıkacak?
FIFA 22 için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl oyunun yeni bir serisi ile futbolseverlerin karşısına çıkan EA Games, bu yıl da heyecan dolu bir bekleyişe neden oldu. FIFA 22 yeni nesil konsollara özel olarak bir yapıya sahip olacak. Ancak Playstation 4 sahipleri de FIFA 22'yi oynayabilecek. Peki, FIFA 22 ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
FIFA 22 için çıkış tarihi merakla bekleniyor. EA Sports, geçtiğimiz yıl FIFA 21'i EA Play etkinliğinde duyurmuştu. FIFA 22 için de aynı şeyin yapılması bekleniyor. Bu yıl EA Play'in 22 Temmuz 2021'de açıklanması planlanıyor.
EA Sports yöneticilerinin ifadelerine göre, FIFA 22, Play Station 5, Xbox Series-X/S gibi yeni nesil konsollar için özel bir üretime sahip olacak.
Oyununun bilgisayar dışında, Play Station 4 ve Xbox One'da da oynanabilmesi bekleniyor.