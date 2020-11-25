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Teknoloji
Haber Giriş: 25.11.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

FIFA 21'de görüntü, 40 milyon sterlin kazandı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
FIFA 21'de görüntü, 40 milyon sterlin kazandı
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EA Sports'un popüler oyunlarından FIFA 21'de boy gösteren David Beckham, bunun karşılığında markadan 40 milyon sterlin alarak dudak uçuklattı.

EA Sports'un FIFA 21 haricinde FIFA 22 ve FIFA 23 oyunlarında da Beckham'ı reklam yüzü olarak kullanmaya devam edecek. Diğer yandan Beckham'ın markadan ne kadar para aldığı ise uzun süredir merak ediliyordu. Şirketin yapımcısından gelen açıklamada ise her şey netleşti.

Mirror'a konuşan FIFA'nın yapımcısı, başta 30 milyon sterlin tutarında teklif sunduklarını ancak Beckham'ın bir şekilde bu rakamı 40 milyon sterline çıkarmayı başardığını kaydetti.

FIFA 21de görüntü, 40 milyon sterlin kazandı

FIFA 21'in Beckham sürümünü alanların PC için 419 TL, konsollar için de 499 TL ödeme yapması gerekiyor. Black Friday indirimleri dolayısıyla bu fiyatların kısa süreliğine de düşebileceğini belirtelim.

Beckham'a ödenen bu ücret, 3 yıllık anlaşma karşılığında yapıldı ve yeni oyunlarda da Beckham'ı sıkça göreceğiz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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