FIFA 21 yayınlandı… İşte tüm merak edilenler...

En sevilen oyunlarından biri olan FIFA 21 futbol severlerin beğenisine sunuldu. Oyun Steam’de Standard Edition, Ultimate Edition ve Champions Edition olarak üç farklı sürüm ile yer alıyor. Farklı sürümler arasında ise büyük farklılıklar bulunmuyor. Yeni sürümde FIFA 20’ye göre bazı güncellemeler de mevcut.

Her yeni sürümde farklılıklarla gelen FIFA, kullanıcılarına ikonik futbolcuları kullanabilme şansı tanıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Süper Lig, FIFA’da olacak. En yüksek puanlı futbolcular arasında ise Muslera, Falcao gibi oyuncular yer alıyor. Bunların yanı sıra FIFA 21’de birden fazla oyuncuyu aynı anda antrenmana sokabilir ve antrenman günlerini ajandadan ayarlayabilirsiniz.

Yeni geliştirmelerin yanı sıra fiyat etiketi de oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Steam listesinde yer alan fiyatlara göre ekstra içeriğe sahip olmayan FIFA 21 419,99 TL fiyat etiketine sahipken, Champions Edition sürümü 559,99 TL fiyat etiketine sahip.