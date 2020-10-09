FİFA 21 mobile oyunu için geri sayım başladı. Her yıl belirli dönemlerde güncellenerek oyunseverlerin erişimine açılan FİFA 21, bu yıl da merakla bekleniyor. Peki, FİFA 21 Mobile ne zaman çıkacak ve güncellemeyi indirmek ne zaman mümkün olacak? İşte, o bilgiler

FİFA 21 MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

FİFA 21 Mobile, yeni sezon güncellemeleri ile 2 Kasım 2020 tarihinde kullanıma sunulacak. Güçlü bir donanıma sahip olan akıllı cihazlarda iyi performans sergilemesi beklenen FİFA 21 Mobile için gerekli donanım seviyesinin şu şekilde olması bekleniyor;

iPhone - 5s veya üzeri

iPod Touch - 6. Nesil veya sonrası

iPod Air veya üstü

iPad - Mini 2 veya üstü

ANDROİD CİHAZLARDA;

Minimum 1 GB RAM

ARM tabanlı, Dört Çekirdekli (1 GHz saat hızında)

Android OS sürüm 6.0 veya üzeri

ÇEVRİMİÇİ MODDA PERFORMANS İÇİN GEREKLİ DONANIM SEVİYESİ

iPhone 7 ve üstü

iPod Touch (7. Nesil) ve sonrası

iPad Air 2 ve üstü

iPad Mini 5 ve üstü