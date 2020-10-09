FİFA 21 Mobile ne zaman çıkacak?
FİFA 21 Mobile için geri sayım başladı. Futbolseverlerin tutkulu oyunları arasında yer alan FİFA 21 Mobile, yeni güncellemesi ile erişime açılacak. Her yıl transfer ve oyun modu güncellemesi yapılan FİFA Mobile, 2021 yılına özel modlarla oyunseverlerin erişimine açılacak. Peki, FİFA 21 Mobile ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar
FİFA 21 mobile oyunu için geri sayım başladı. Her yıl belirli dönemlerde güncellenerek oyunseverlerin erişimine açılan FİFA 21, bu yıl da merakla bekleniyor. Peki, FİFA 21 Mobile ne zaman çıkacak ve güncellemeyi indirmek ne zaman mümkün olacak? İşte, o bilgiler
FİFA 21 MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?
FİFA 21 Mobile, yeni sezon güncellemeleri ile 2 Kasım 2020 tarihinde kullanıma sunulacak. Güçlü bir donanıma sahip olan akıllı cihazlarda iyi performans sergilemesi beklenen FİFA 21 Mobile için gerekli donanım seviyesinin şu şekilde olması bekleniyor;
- iPhone - 5s veya üzeri
- iPod Touch - 6. Nesil veya sonrası
- iPod Air veya üstü
- iPad - Mini 2 veya üstü
ANDROİD CİHAZLARDA;
- Minimum 1 GB RAM
- ARM tabanlı, Dört Çekirdekli (1 GHz saat hızında)
- Android OS sürüm 6.0 veya üzeri
ÇEVRİMİÇİ MODDA PERFORMANS İÇİN GEREKLİ DONANIM SEVİYESİ
- iPhone 7 ve üstü
- iPod Touch (7. Nesil) ve sonrası
- iPad Air 2 ve üstü
- iPad Mini 5 ve üstü
- Samsung Galaxy: S6 / S6 Edge / S6 + / S7 / S7 Edge / S7 + / S8 / S8 + / S9 / S9 + / S10 / S10 + / S10e, Note 5/8/9, Tab S3 / S4 / S5e / S6
- Google: Piksel / Piksel XL / Piksel 2 / Piksel 2 XL / Piksel 3 / Piksel 3 XL / Piksel 3a / Piksel 3a XL
- Asus: Zenfone 3 / Zenfone 5 / Zenfone 6 / ROG Telefon / ROG Telefon II
- LG: G5 / G6 / G7 / G8 / V20 / V30 / V35 / V40 / V50
- Nokia: 8 / 8.1 / 9 Pureview
- OnePlus: 3T / 5 / 5T / 6 / 6T / 7/7 Pro
- Razer: Telefon / Telefon 2
- Xiaomi: Mi 5 / 5S / 5S Plus / 6/6 Plus / 8/8 Explorer / 8SE / Mi Mix / Mi Mix 2 / Mi Mix 2S / Mi Mix 3 / Mi Note 2 / Note 7 / K20 / K20 Pro / Siyah Köpekbalığı / Siyah Köpekbalığı 2
- HTC: Bir / M9w / 10 / U Ultra / U11 / U11 + / U12 + / U19e
- Lenovo (Motorola): Moto G / G + / X / Z / Z Droid / Z2 Gücü
- Sony Xperia: X Performance / XA / XA Ultra / XA1 / XA1 Ultra / XA2 / XZ / XZ Premium / XZ1 / XZ2 / XZ3 / Z4 / Z5 / Z5 Premium
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