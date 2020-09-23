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Teknoloji
Haber Giriş: 23.09.2020 - 08:45 | Son Güncelleme:

FIFA 21 demo çıkmayacak: Boşuna beklemeyin!

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
FIFA 21 demo çıkmayacak: Boşuna beklemeyin!
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EA Sports'un merakla beklenen yeni futbol oyunu FIFA 21 için sürpriz bir karar alındı. Şirket, FIFA 21 için demo sürüm çıkarmayı planlamıyor.

EA Sports, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada FIFA 21 demo sürümünün yayınlanmayacağını duyurdu. Şirket, demo sürümü çıkarmak yerine oyunu daha da geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. 9 Ekim tarihinde satışa sunulması planlanan oyun, EA Play sahiplerine ise 10 gün öncesinde ulaşacak. Yani EA Play aboneliği olanlar, FIFA 21'i daha önceden deneyimleyebilecek.

DEMO SÜRÜM NEDEN ÖNEMLİ?

Oyunların demo sürümleri, oyunlarla ilgili önemli ipuçları veriyor. Bugüne dek pek çok oyunun satışa sunulmadan önce demo sürümü kullanıcılara sunuldu. Oyuncular bu sayede hem yeni oyunun mantığını deneyimleyerek öğreniyor, hem de oyunu satın alıp almamak için net bir karara varmasını sağlıyor.

EA Sports'un bu yıl demo sürüm yayınlamayacak olması ise oyuncuların pek hoşuna gitmeyecek. Zira oyunu deneyimlemek isteyenlerin oyunu satın almaktan başka çaresi kalmıyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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