FIFA 21 demo çıkmayacak: Boşuna beklemeyin!

EA Sports, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada FIFA 21 demo sürümünün yayınlanmayacağını duyurdu. Şirket, demo sürümü çıkarmak yerine oyunu daha da geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. 9 Ekim tarihinde satışa sunulması planlanan oyun, EA Play sahiplerine ise 10 gün öncesinde ulaşacak. Yani EA Play aboneliği olanlar, FIFA 21'i daha önceden deneyimleyebilecek.

DEMO SÜRÜM NEDEN ÖNEMLİ?

Oyunların demo sürümleri, oyunlarla ilgili önemli ipuçları veriyor. Bugüne dek pek çok oyunun satışa sunulmadan önce demo sürümü kullanıcılara sunuldu. Oyuncular bu sayede hem yeni oyunun mantığını deneyimleyerek öğreniyor, hem de oyunu satın alıp almamak için net bir karara varmasını sağlıyor.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.



Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.



We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.