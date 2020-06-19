FIFA 2021 resmen geliyor: İşte çıkış tarihi ve fiyatı

Electronic Arts (EA), gerçekleştirdiği son etkinlikte yeni oyunu FIFA 2021'in (FIFA 21) duyurusunu yaptı. 9 Ekim tarihinde satışa sunulması planlanan oyun, sadece PC için değil, Xbox X Series X ve PlayStation 5 için de satışa çıkacak. PC oyuncuları için muhteşem yeni grafikleriyle gelmesi beklenmeyen oyunun PC'ler için asıl sürprizi 2021 yılında çıkacak sürümünde yapması bekleniyor.

Diğer bir deyişle FIFA 21'in Ekim ayında çıkacak PC sürümü ile PS4 ve Xbox One sürümü aynı olacak. Ancak PS5 ve Xbox X Seriex X için yayınlanacak sürümde grafikler çok daha gelişmiş olacak.

Oyunla ilgili detaylara baktığımızda ise FIFA 20'ye göre büyük yenilikler dikkat çekmiyor. Öyle ki, FIFA 17'den bu yana kullanılan FrostBite oyun motoru, FIFA 21'de de kendine yer bulacak. Ancak oyunun tüm özellikleri henüz paylaşılmış değil ve ilerleyen haftalarda paylaşılması bekleniyor.



1 Ekim tarihinden itibaren EA Access veya Origin Access hesabı olanlar oyunu indirebilecek. Gelelim FIFA 21 Türkiye fiyatlarına...

Steam üzerinden indirilecek FIFA 21 PC sürümü 419,99 TL, Xbox One Standart Sürümü 497,50 TL, PS4 Standart Sürüm ise 499,90 TL olacak.

PC sahipleri için sistem gereksinimlerine de göz atalım:

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit

İşlemci: Athlon X4 880K @4GHz veya daha iyisi / Core i3-6100 @3.7GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 7850 veya daha iyisi /GeForce GTX 660 veya daha iyisi

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri: