Fidye yazılımları sağlık sektörünü hedef alıyor

Uzmanlar, hastanelere ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına karşı kullanımı gözle görülür derecede artan fidye yazılımları ve siber saldırılar için yapılan uyarılara dikkat çekiyor.



Siber saldırganlar sağlık sektörünü fidye yazılım saldırılarında, veri hırsızlığında ve sağlık hizmetlerinin aksatılmasında kullanılan TrickBot ile hedef alıyor. Bu botnet, kötü amaçlı spam e-postası üzerinden gönderiliyor ve şüphelenmeyen bir alıcı üzerinden kuruma yayılabiliyor. Alıcının finansal ve kişisel bilgileri ele geçirildikten sonra fidye yazılımı gibi kötü amaçlı yazılımların sisteme bağlı cihazlara yüklenmesinde rol oynuyor.



Siber güvenlik uzmanı Murat Lostar, konuyla ilgili şunları söyledi:



“COVID-19 ile sağlığın ne kadar önemli olduğunu tüm dünya gözlemliyor. Bu yüzden sağlık gibi kritik sektörlere yapılan saldırıların yarattığı etki çok daha fazla yıkıcı oluyor. Siber saldırganların ustalıkla kullanabildiği bu tür yazılımlara karşı şirketlerin verilerini düzenli olarak yedeklemesi, sistemlerinin korumasını en üst düzeyde tutması ve offline yedekleri güçlü şifrelerle koruması gerekiyor. Şirketler, sistemlerinin dayanıklılığını siber güvenlik uzmanlarına test ettirerek de görebiliyor.”



