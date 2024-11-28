Fibonacci International Robot Olympiads 2024’ta Türk öğrencilere ödül

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Genç yeteneklerin robot teknolojisi ve kodlama alanlarında yarıştığı, 22-23 Kasım’da düzenlenen “Fibonacci International Robot Olympiads’ta 13 farklı ülkeden 114 takım 18 kategoride yarıştı. Türkiye’de bölge, ulusal ve uluslararası finalleri başarıyla tamamlayarak İtalya’daki olimpiyatlara katılmaya hak kazanan TEDRteam takımı “Yazılım Teknolojileri Girişimciliği” kategorisinde tüketici deneyim platformu oluşumu “alınırmı.com” projesiyle jürinin karşısına çıkarak birincilik ödülünü kazandı.