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Fibonacci International Robot Olympiads 2024’ta Türk öğrencilere ödül

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#Fibonacci International Robot Olympiads#Robot Olimpiyatları#Yazılım Teknolojileri Girişimciliği
Fibonacci International Robot Olympiads 2024’ta Türk öğrencilere ödül
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 17:10

İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük robot olimpiyatları Fibonacci International Robot Olympiads 2024’te “Yazılım Teknolojileri Girişimciliği” kategorisinde TED Rönesans Koleji ortaokul öğrencilerinden oluşan TEDRteam birincilik kazandı.

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Genç yeteneklerin robot teknolojisi ve kodlama alanlarında yarıştığı, 22-23 Kasım’da düzenlenen “Fibonacci International Robot Olympiads’ta 13 farklı ülkeden 114 takım 18 kategoride yarıştı. Türkiye’de bölge, ulusal ve uluslararası finalleri başarıyla tamamlayarak İtalya’daki olimpiyatlara katılmaya hak kazanan TEDRteam takımı “Yazılım Teknolojileri Girişimciliği” kategorisinde tüketici deneyim platformu oluşumu “alınırmı.com” projesiyle jürinin karşısına çıkarak birincilik ödülünü kazandı.

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#Fibonacci International Robot Olympiads#Robot Olimpiyatları#Yazılım Teknolojileri Girişimciliği

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