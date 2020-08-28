Fiber ve VDSL abonelerinin upload hızı iki katına çıkacak

Şirket, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kullanıcılarının upload hızlarını ek ücret ödemeden 31 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 katına çıkarıyor. Türk Telekom’un fiber ve VDSL aboneleri ile Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan tüm kullanıcılar bu hizmetten 1 Ekim’e kadar faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Uzaktan eğitim ile başlayacak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin çevrimiçi dersleri rahat bir şekilde takip etmesini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Önal, EBA altyapısına ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısı ile birlikte 13 bin 500 okulun hızlı internetle buluşmasını sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.